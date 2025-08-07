SPOR

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'in yeni adresi açıklanıyor! Abu Dabi ekibi Al Wahda transferi bitiriyor...

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Dusan Tadic'in yeni takımı belli oluyor. Yıldız oyuncunun Abu Dabi ekibi Al Wahda ekibine transfer olması bekleniyor.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Dusan Tadic'in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Dusan Tadic’in Abu Dabi ekibi Al Wahda ile 1 yıllık sözleşme imzalamak üzere olduğu ileri sürüldü. Yıldız oyuncunun önümüzdeki sezon BAE liginde forma giyeceği bildirildi.

ATLETICO, AJAX DERKEN…

Tadic ile Avrupa'dan Atletico Madrid ve eski kulübü Ajax’ın da ilgilendiği iddia edilmişti.

GEÇEN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 53 maçta görev alan tecrübeli oyuncu, 13 gol atıp 18 asistle takımına katkı sağladı.

