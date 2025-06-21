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Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic komşuya imzayı atıyor!

Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonun ardından takımdan ayrılan Dusan Tadic'in Ajax'a geri döneceği konuşuluyordu. Ajax ile maaş konusunda anlaşamayan Tadic'in komşu Yunanistan'a imza atmak üzere olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic komşuya imzayı atıyor!
Emre Şen
Dusan Tadic

Dusan Tadic

SIR Sırbistan
Yaş: 37 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonun ardından veda eden Dusan Tadic'in yeni adresi belli oluyor.

SENELİK 4 MİLYON EURO!

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Yunanistan ekibi Olympiakos ile görüşen Dusan Tadic, senelik 4 milyon Euro'dan iki yıllık sözleşmeyi kabul etti.

AJAX İLE MAAŞ KONUSUNDA ANLAŞAMADI

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Kariyerinin son döneminde Ajax'a geri döneceği iddia edilen Tadic'in maaş konusunda anlaşamaması nedeniyle rotayı Yunanistan'a kırdığı öğrenildi. Olympiakos ile her konuda anlaşan Tadic için resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak. Fenerbahçe kariyerinde 2 sezonda 109 maça çıkan Sırp yıldız, 29 gol, 35 asist kaydetti.

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dusan tadic fenerbahçe olympiakos
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