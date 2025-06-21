Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic komşuya imzayı atıyor!

Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonun ardından veda eden Dusan Tadic'in yeni adresi belli oluyor.

SENELİK 4 MİLYON EURO!

Yunanistan ekibi Olympiakos ile görüşen Dusan Tadic, senelik 4 milyon Euro'dan iki yıllık sözleşmeyi kabul etti.

AJAX İLE MAAŞ KONUSUNDA ANLAŞAMADI

Kariyerinin son döneminde Ajax'a geri döneceği iddia edilen Tadic'in maaş konusunda anlaşamaması nedeniyle rotayı Yunanistan'a kırdığı öğrenildi. Olympiakos ile her konuda anlaşan Tadic için resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak. Fenerbahçe kariyerinde 2 sezonda 109 maça çıkan Sırp yıldız, 29 gol, 35 asist kaydetti.