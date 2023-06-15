Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus'tan medyada çıkan haberlere yalanlama geldi! Ali Koç'a çok minnettar olduğunu açıkladı...

Fenerbahçe’den ayrılan teknik direktör Jorge Jesus, kendisinin Ali Koç hakkında yaptığı iddia edilen açıklamaya dair değerlendirmelerde bulundu.

"BENİM VE AİLEM İÇİN YAPTIKLARIN İÇİN SANA ÇOK MİNNETTARIM"

Jesus, yazılı basında yer alan haberi yalanlayarak, “Fenerbahçe’deki ilk günümden beri Başkan Ali Koç’tan tam, koşulsuz destekten başka bir şey almadım. Basına olumsuz bir açıklama yapmadım, verdiğim tek röportaj indiğimde kulüp ve ülke hakkında iyi konuştuğumda oldu. Bu nedenle bugün gazetedeki yazı yalandan başka bir şey değildir. Başkan Ali Koç, benim ve ailem için yaptıkların için sana çok minnettarım” ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE YEMEK YEDİLER

Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus ile ülkesine dönmeden önce yemekte bir araya geldi.

FENERBAHÇE TARAFTARINA ÖVGÜLER SUNMUŞTU

Hayalinin bir milli takımla Dünya Kupası'nda yer almak olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Liglerden, Avrupa kupalarına kadar birçok turnuvada yer aldım. Fenerbahçe taraftarları için benim ayrılmamı görmeleri kolay olmazdı. Fenerbahçe taraftarlarını hiçbir şey karşılığında değişmeyeceğimi hissetmelerini istedim." demişti.



