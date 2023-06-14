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Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus'un geleceğini son dakika olarak duyurdular! İlk maçına çıkacağı tarihi bile verdiler...

14.06.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den ayrılarak kariyerinde yeni bir sayfa açan Jorge Jesus'un Suudi Arabistan'a gideceği konuşuluyor. Brezilya Milli Takımı için de adı geçen Jorge Jesus için önemli gelişmeler yaşanıyor...

Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus'un geleceğini son dakika olarak duyurdular! İlk maçına çıkacağı tarihi bile verdiler...

Fenerbahçe’den resmen ayrılan Jorge Jesus'un gönlünde Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü yatıyor. Brezilya Federasyonundan gelecek haberi bekleyen Jorge Jesus bir yandan da kendisine gelen diğer teklifleri inceliyor.

HAZİRAN SONUNDA AÇIKLANACAK

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GOAL'un haberine göre Brezilya, öncelik olarak takımın başında Ancelotti'yi görmek istiyor. Ancelotti'nin vereceği karara göre yol haritasını çizecek Brezilya, Jorge Jesus ile masaya oturacak ve haziran ayında anlaşmayı duyuracak.

20 HAZİRAN’DAKİ MAÇA TAKIMIN BAŞINDA ÇIKABİLİR

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Ancelotti'den gelecek olası olumsuz cevap sonraıs Jorge Jesus, 20 Haziran'da Lizbon'da oynanacak Brezilya-Senegal maçına takımın başında çıkabilir.


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