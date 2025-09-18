SPOR

Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho Benfica'ya imza için geldi! Ferrari'siyle tesislere giden ünlü hoca sosyal medyada gündem oldu...

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yeni adresi merak edilen Jose Mourinho, Benfica'ya imza atmak için Lizbon'a gitti. Bu sıralarda Benfica'ya imza atmaya hazırlanan Jose Mourinho, Ferrari'siyle tesislere giderek sosyal medyada gündem oldu.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe’den ayrılmasının ardından hangi takıma imza atacağı merakla beklenen yıldız teknik adam, sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi’nde elendiği Benfica’nın başına geçmeye hazırlanıyor.

SON MODEL ARABASIYLA TESİSLERDE!

Portekizli teknik adam Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica ile anlaşmasının ardından Ferrari'siyle tesislere gittiği anlara ait video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İMZA TÖRENİ OLMASI BEKLENİYOR

Jose Mourinho, Ferrari’siyle saat 17.00’de düzenlenecek imza töreni için Benfica tesislerine gelirken, Başkan Rui Costa bir araya gelen ünlü hoca Portekiz ekibine geri dönerek yeniden bir başarı hikayesi yazmak istiyor.

"BENFICA'YA KİMSE HAYIR DİYEMEZ"

Dün gece saatlerinde Benfica soruları üzerine açıklama yapan Jose Mourinho, "Benfica bana bu görevle ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. 'Evet' dedim. Görüşmekten memnun olacağımı söyledim." demişti. Açıklamalarına devam eden Mourinho "Benfica'ya 'Hayır' diyen teknik direktör kim oldu? Ben değilim. Bakalım, neler olacak göreceğiz. Benfica'ya kimse hayır diyemez" şeklinde konuşmuştu.

Anahtar Kelimeler:
José Mourinho SL Benfica fenerbahçe
