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  4. Fenerbahçe'den ayrılan Kim Min-Jae için paraya kıyacaklar! Dünya devi varını yoğunu basacak...

Fenerbahçe'den ayrılan Kim Min-Jae için paraya kıyacaklar! Dünya devi varını yoğunu basacak...

07.05.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de gösterdiği performansın ardından 18 milyon euro bedel karşılığında Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, İtalyan ekip ile şampiyonluk mutluluğu yaşadı. Sergilediği iyi oyunla dev takımları peşine düşüren Kim Min-Jae için Manchester United devreye girdi.

Fenerbahçe'den ayrılan Kim Min-Jae için paraya kıyacaklar! Dünya devi varını yoğunu basacak...
Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Napoli
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Napoli'nin yükselen yeteneği Kim Min-Jae, sezon sonunda Manchester United yolcusu. Savunma konusunda problemler yaşayan İngiliz devi, Kim Min-Jae transferiyle yaralarını sarmayı hedefliyor.

60 MİLYON EURO

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İngiliz ekibi Manchester United, savunmayı iyileştirmek için toplamda 130 milyon euro'luk bir transfer yatırımı yapmayı planlıyor. Bu paranın içinde 60 milyon euro gibi bir bedeli Kim Min-Jae için harcamayı düşünen Manchester United sezon sonunu bekliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI ALKIŞ TOPLADI

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Napoli'nin 33 yıl sonra kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Güney Koreli oyuncu, 42 maçta forma giydi ve 2 kez de gol sevinci yaşadı.


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Min-jae Kim napoli fenerbahçe sezon

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