Fenerbahçe'den ayrılan Kim Min-Jae için paraya kıyacaklar! Dünya devi varını yoğunu basacak...

Napoli'nin yükselen yeteneği Kim Min-Jae, sezon sonunda Manchester United yolcusu. Savunma konusunda problemler yaşayan İngiliz devi, Kim Min-Jae transferiyle yaralarını sarmayı hedefliyor.

60 MİLYON EURO

İngiliz ekibi Manchester United, savunmayı iyileştirmek için toplamda 130 milyon euro'luk bir transfer yatırımı yapmayı planlıyor. Bu paranın içinde 60 milyon euro gibi bir bedeli Kim Min-Jae için harcamayı düşünen Manchester United sezon sonunu bekliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI ALKIŞ TOPLADI

Napoli'nin 33 yıl sonra kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Güney Koreli oyuncu, 42 maçta forma giydi ve 2 kez de gol sevinci yaşadı.



