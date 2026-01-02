SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'den ayrılan Krunic'ten şok ötesi açıklama! ''Galatasaray daha vizyonlu''

Bir dönem süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de forma giymiş Rade Kruniç ülkesinin basınına konuştu. Krunic'in ''Belki de 12 yıldır neden şampiyonluk kazanamadıklarını kendilerine sormalılar. Onlara kıyasla Galatasaray daha çok Avrupa odaklı ve bu yüzden ligi domine ediyor." sözleri ise ortalığı yangın yerne çevirdi. İşte Krunic'in o çok konuşulan röportajı...

Fenerbahçe'den ayrılan Krunic'ten şok ötesi açıklama! ''Galatasaray daha vizyonlu''
Burak Kavuncu
Rade Krunic

Rade Krunic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Kızıl Yıldız
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunun devre arasında Milan'dan kadrosuna kattığı ve sezon sonu ile birlikte Sırp ekibi Kızılyıldız'a gönderdiği Rade Kruniç'ten önemli açıklamalar geldi. Krunic'in ülke basınına verdiği röportajda Fenerbahçe'de çok zorlandığını dile getirmesi ise sosyal medyada gündem oldu.

KRUNIC'TEN OLAY SÖZLER! ''FUTBOL KONUSUNDA ÇOK AMATÖRLER!

Fenerbahçe den ayrılan Krunic ten şok ötesi açıklama! Galatasaray daha vizyonlu 1

Ülke basınından Kurir'e konuşan Krunic, "Fenerbahçe'de çok zor bir ortam var. Gerçekten çok zor... Böylesine büyük hedefleri ve organizasyonu olan büyük bir kulübün bu kadar basit düşünmesine şaşırdım. Futbol konusunda çok amatörler ve doğru şekilde anlamıyorlar. İtalya'dan Türkiye'ye gelmek arasında çok büyük bir fark var. Nereye gittiğimi biliyordum, kulüpte beni bekleyen Dusan Tadic ve Edin Dzeko bana anlatmışlardı. Livaković ve Zajc de oradaydı. Bana Fenerbahçe'nin ne olduğunu anlattılar ama bu kadar amatör olmalarını anlayamadım. Dürüst olmak gerekirse ne olduğunu anlayamadım. Futbol tarzı bile kaotikti. İtalya'da tam olarak ne yapmam gerektiğini bilmeye alışmıştım. Sahada doğaçlama oynamam ve sürprizler yapmam istendi ama ben öyle değilim." dedi.

"GALATASARAY DAHA VİZYONLU"

Fenerbahçe den ayrılan Krunic ten şok ötesi açıklama! Galatasaray daha vizyonlu 2

Rade Krunic, "Yarım sezon sonra José Mourinho geldi. O an bunu benim için bir fırsat olarak gördüm. Roma’dayken beni isteyen bir teknik direktördü. Onunla çalışabileceğime emindim çünkü gerçekten çok iyi bir hoca.

Ama Mourinho da Fenerbahçe için uygun bir teknik direktör değilmiş. Ona ‘fazla defansif’, ‘takım az gol atıyor’ diye eleştiriler yönelttiler. Oysa onun kazanan bir mentalitesi var, maç nasıl kazanılır çok iyi biliyor. Sonuca oynar.

Ama bu onları pek ilgilendirmedi. Sonunda onun da ayrılması gerekti. Belki de kendilerine şu soruyu sormalılar: Neden 12 yıldır şampiyon olamıyorlar?

Galatasaray, Fenerbahçe'ye nazaran daha vizyonlu ve Avrupa odaklı. Bu yüzden ligi domine ediyorlar." açıklamasında bulundu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mert Hakan'dan ikinci mektup! ''Yunus’um, Apo’m, Orkun’um''Mert Hakan'dan ikinci mektup! ''Yunus’um, Apo’m, Orkun’um''
Karşıyaka’nın konuğu TofaşKarşıyaka’nın konuğu Tofaş
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Edin Dzeko Miha Zajc son dakika Şampiyonluk dusan tadic fenerbahçe galatasaray Dominik Livakovic Rade Krunic
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.