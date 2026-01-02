Fenerbahçe'den ayrılan Krunic'ten şok ötesi açıklama! ''Galatasaray daha vizyonlu''

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunun devre arasında Milan'dan kadrosuna kattığı ve sezon sonu ile birlikte Sırp ekibi Kızılyıldız'a gönderdiği Rade Kruniç'ten önemli açıklamalar geldi. Krunic'in ülke basınına verdiği röportajda Fenerbahçe'de çok zorlandığını dile getirmesi ise sosyal medyada gündem oldu.

KRUNIC'TEN OLAY SÖZLER! ''FUTBOL KONUSUNDA ÇOK AMATÖRLER!

Ülke basınından Kurir'e konuşan Krunic, "Fenerbahçe'de çok zor bir ortam var. Gerçekten çok zor... Böylesine büyük hedefleri ve organizasyonu olan büyük bir kulübün bu kadar basit düşünmesine şaşırdım. Futbol konusunda çok amatörler ve doğru şekilde anlamıyorlar. İtalya'dan Türkiye'ye gelmek arasında çok büyük bir fark var. Nereye gittiğimi biliyordum, kulüpte beni bekleyen Dusan Tadic ve Edin Dzeko bana anlatmışlardı. Livaković ve Zajc de oradaydı. Bana Fenerbahçe'nin ne olduğunu anlattılar ama bu kadar amatör olmalarını anlayamadım. Dürüst olmak gerekirse ne olduğunu anlayamadım. Futbol tarzı bile kaotikti. İtalya'da tam olarak ne yapmam gerektiğini bilmeye alışmıştım. Sahada doğaçlama oynamam ve sürprizler yapmam istendi ama ben öyle değilim." dedi.

"GALATASARAY DAHA VİZYONLU"

Rade Krunic, "Yarım sezon sonra José Mourinho geldi. O an bunu benim için bir fırsat olarak gördüm. Roma’dayken beni isteyen bir teknik direktördü. Onunla çalışabileceğime emindim çünkü gerçekten çok iyi bir hoca.

Ama Mourinho da Fenerbahçe için uygun bir teknik direktör değilmiş. Ona ‘fazla defansif’, ‘takım az gol atıyor’ diye eleştiriler yönelttiler. Oysa onun kazanan bir mentalitesi var, maç nasıl kazanılır çok iyi biliyor. Sonuca oynar.

Ama bu onları pek ilgilendirmedi. Sonunda onun da ayrılması gerekti. Belki de kendilerine şu soruyu sormalılar: Neden 12 yıldır şampiyon olamıyorlar?

Galatasaray, Fenerbahçe'ye nazaran daha vizyonlu ve Avrupa odaklı. Bu yüzden ligi domine ediyorlar." açıklamasında bulundu.