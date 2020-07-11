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Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola'dan şaşırtan açıklama

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.07.2020 09:35 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola, Türkiye'de geçirdiği günler hakkında şaşırtan açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola'dan şaşırtan açıklama

Fenerbahçe ile sözleşmesi bitmesi sebebiyle takımdan ayrılan Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola, Şili basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.Gala Caldirola, Türkiye'den ayrıldığı için üzgün olmadığını söyledi ve yaşadıklarını anlattı.

İŞTE GALA CALDİROLA'NIN AÇIKLAMALARI

Gala Caldirola,"Türkiye'den ayrılmak benim için çok zor olmadı. Aslında kızımın doğduğu ve çok fazla sevgimin olduğu bir ülke olmasına rağmen, orada kendimi çok geliştiremedim ve çok fazla arkadaşım, herhangi bir işim olmadı.Beni ülkeye bağlayacak herhangi bir şey yoktu. O yüzden ayrılmak benim için zor olmadı, çok mutluyum." ifadesini kullandı.

DEĞİŞİKLİKLERİ SEVERİM

Gala Caldirola, "Değişiklikleri severim, sürekli aynı yerde kalmaktan hoşlanan bir insan değilim. Bizimle birlikte çalışan, bize yardımcı olan Apo'yu özleyeceğim. Onunla harika bir ilişkimiz vardı ve ailesi de beni çok seviyordu. Küçük kızımın doğumunu, büyümesini gördüler. Baklavayı da özleyeceğim, çok güzeldi. Türkiye'de annelik deneyimini yaşamak en güzel şeydi. Hamileliğimi yaşadım, yeni bir annenin tecrübesini gördüm. Bu benim yanıma aldığım en güzel anı oldu." dedi.

HİÇ BAŞARIYA ULAŞAMADIM

Gala Caldirola, "3 yıl boyunca Türkiye'de yaşadığım en zor şey, bir işyerinde kendimi geliştirmek için bir yol aramak oldu ve hiç başarıya ulaşamadım." açıklamasını yaptı.

EV HANIMI OLMAK BANA GÖRE DEĞİL

Gala Caldirola, "Aktif kalmayı seven bir insanım ve evde çok fazla zaman geçirdim. Anne olmayı, eş olmayı, ev işleri yapmayı seviyorum ancak ev hanımı olmak bana göre değil. Kendimi geliştiremedim. Kızım doğduktan sonra önce bir evde yaşadık, 1 yıl sonra başka bir eve geçtik. Ancak kızımla İspanya'da çok fazla zaman geçirdik, onun evi bir anlamda İspanya da oldu." dedi ve sözlerini noktaladı.

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