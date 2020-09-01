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Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin lisansı çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.09.2020 22:06 | Son Güncelleme

Sezon sona ermeden Fenerbahçe'den ayrılan Alman futbolcu Max Kruse, Union Berlin ile anlaşmıştı. Max Kruse, yaptığı paylaşımla lisansının çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin lisansı çıktı

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz sezonunda büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse, sezon bitmeden sarı-lacivertlilerden olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

Almanya'da kariyerine devam edecek olan 32 yaşındaki futbolcu, Union Berlin ile anlaşmıştı.

Max Kruse, sosyal medya hesabından lisansının çıktığını da açıkladı. Kruse, "Lisansım çıktı, haydi başlayalım." ifadelerini kullandı.

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