Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Union Berlin yolcusu

Fenerbahçe ile sözleşmesini feshettikten sonra Almanya Ligi'nde kariyerini sürdürme kararı alan Max Kruse'nin yeni takımının büyük oranda belli olduğu ortaya çıktı.

Alman basını, bonservisini eline ancak Fenerbahçe ile davalık olan 32 yaşındaki Max Kruse'nin Bundesliga takımlarından Union Berlin ile anlaşmaya yakın olduğunu duyurdu. Union Berlin'in Max Kruse'ye sunduğu ilk teklifini değiştirdikten sonra taraftarların büyük oranda el sıkıştığı vurgulandı.

UNION BERLİN CEPHESİ SESSİZ

Union Berlin Futbol Direktörü Oliver Ruhnert, Max Kruse ile ilgili anlaşma sorusu üzerine şimdilik sessiz kalmayı tercih etti. Oliver Ruhnert, "Bu konular hakkında kişisel yorum yapmıyorum" dedi.

Öte yandan Alman basını, Ibiza'da tatil yapan Max Kruse'nin Almanya'ya döndüğünü ve Berlin'de antrenmanlar yaparken görüntülendiğini duyurdu.

(SPORX)