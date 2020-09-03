Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç Fatih Karagümrük'e transfer oldu

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek adına transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan takımdan ayrılacak isimler adına da çalışmalar yürütürken geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan forvet Mevlüt Erdinç'in sözleşmesinin feshedildiği açıklandı. Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeye hazırlanan Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrilmişti. Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan ve takımdan ayrılması beklenen isimlerden Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı. 33 yaşındaki forvetin sözleşmesi feshedildi.

Fenerbahçe tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" denildi.

