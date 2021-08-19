SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den ayrılan Sadık Çiftpınar'dan mesaj

Fenerbahçe'den ayrılan Sadık Çiftpınar'dan mesaj

19.08.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’den ayrılarak Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzalayan Sadık Çiftpınar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda taraftara "Kaldığımız yerden devam" mesajı verdi.

Fenerbahçe'den ayrılan Sadık Çiftpınar'dan mesaj

5 sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen Sadık Çiftpınar, 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli ekipten geçtiğimiz gün ayrılan 28 yaşındaki defans oyuncusu, Yeni Malatyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

AW397689_01

Çiftpınar, transferin gerçekleşmesini heyecanla bekleyen Yeni Malatyaspor taraftarına yaptığı paylaşımla mesaj verdi.

Başarılı futbolcu, sözleşme imzaladığı esnada çekilen fotoğrafı paylaşarak, "Yeniden evde olmak mutluluk verici. Eski günlerdeki gibi aynı hırs, aynı heyecan ve tutkuyla kaldığımız yerden devam" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'a stopere dünya yıldızıBeşiktaş'a stopere dünya yıldızı
PARTNERKibariye bildiği halde susmuş! İhanet fotoğrafının altından bambaşka bir gerçek çıktıKibariye bildiği halde susmuş! İhanet fotoğrafının altından bambaşka bir gerçek çıktı
Fenerbahçe'ye Valencia'dan müjdeli haberFenerbahçe'ye Valencia'dan müjdeli haber
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Sadık Çiftpınar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan "gizli göçmen anlaşması" iddialarına cevap

Erdoğan'dan "gizli göçmen anlaşması" iddialarına cevap

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3. doz aşı vurgusu

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3. doz aşı vurgusu

Ozan Tufan, Premiere Lig'e transfer oldu

Ozan Tufan, Premiere Lig'e transfer oldu

Süper Lig'den Avrupa'ya transfer oldu!

Süper Lig'den Avrupa'ya transfer oldu!

Galatasaray'da Marcao kararı çıktı

Galatasaray'da Marcao kararı çıktı

Galatasaray'a şok! İşte zeminin son hali

Galatasaray'a şok! İşte zeminin son hali

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Galatasaray'dan Marcao açıklaması

Galatasaray'dan Marcao açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Takım arkadaşına yumruk attı, kırmızı kart gördü

Takım arkadaşına yumruk attı, kırmızı kart gördü

Canlı yayında kalp krizi geçirdi!

Canlı yayında kalp krizi geçirdi!

Ozan Tufan'ın görüştüğü kulübü açıkladı

Ozan Tufan'ın görüştüğü kulübü açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.