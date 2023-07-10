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  4. Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya'ya gitmişti! Enner Valencia Internacional formasıyla ilk maçında şoku yaşadı...

Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya'ya gitmişti! Enner Valencia Internacional formasıyla ilk maçında şoku yaşadı...

10.07.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya ekiplerinden Internacional'e transfer olan Ekvadorlu golcü Enner Valencia yeni takımıyla ilk maçına çıkarken beklentilerin oldukça uzağında bir görüntü sergiledi. İşte detaylar...

Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'den ayrılarak Internacional'ın yolunu tutan Enner Valencia yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Brezilya Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Fluminense ile karşı karşıya gelen Internacional rakibini 2-0 mağlup ederken, kırmızı-yeşilli takımın gollerinie 25. dakikada German Cano ve 40. dakikada Matheus kaydetti.

İLK MAÇINA ÇIKTI

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Fluminense ile bu karşılaşmada ilk maçına çıkan Enner Valencia ise ilk 45 dakikanın sonunda şoku yaşadı.

OYUNDAN ALINDI

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33 yaşındaki futbolcu, ilk maçında beklentilerin uzağında bir performans sergilerken ikinci yarıda oyundan alındı. Teknik direktör Mano Menezes tarafından ikinci yarının başında oyundan alınan tecrübeli isim, yerini Charles Aranguiz'e bıraktı.


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