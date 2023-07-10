Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya'ya gitmişti! Enner Valencia Internacional formasıyla ilk maçında şoku yaşadı...

Fenerbahçe'den ayrılarak Internacional'ın yolunu tutan Enner Valencia yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Brezilya Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Fluminense ile karşı karşıya gelen Internacional rakibini 2-0 mağlup ederken, kırmızı-yeşilli takımın gollerinie 25. dakikada German Cano ve 40. dakikada Matheus kaydetti.

İLK MAÇINA ÇIKTI

Fluminense ile bu karşılaşmada ilk maçına çıkan Enner Valencia ise ilk 45 dakikanın sonunda şoku yaşadı.

OYUNDAN ALINDI

33 yaşındaki futbolcu, ilk maçında beklentilerin uzağında bir performans sergilerken ikinci yarıda oyundan alındı. Teknik direktör Mano Menezes tarafından ikinci yarının başında oyundan alınan tecrübeli isim, yerini Charles Aranguiz'e bıraktı.