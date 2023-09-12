SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den ayrılarak Gremio'ya giden Joao Pedro bin pişman! Ayrılmak istemiyordum...

Fenerbahçe'den ayrılarak Gremio'ya giden Joao Pedro bin pişman! Ayrılmak istemiyordum...

12.09.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya ekibi Gremio'nun yolunu tutan 31 yaşındaki oyuncu Joao Pedro, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye veda ederek Brezilya ekibi Gremio'ya transfer olan Joao Pedro, Brezilya basınına verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

"AYRILMAK İSTEMİYORDUM"

01gq2gspp693z34b7kyx

Pedro verdiği röportajda "İtalya'ya geri dönme fırsatı ortaya çıkmadı. Birçok kişi bana yazdı çünkü Fenerbahçe'den ayrılma ihtimalim vardı. Birkaç söylenti çıktı ama hiçbir İtalyan kulübü bana teklif yapmadı. Peki ya teklif olsaydı? Değerlendirebileceğim bir ihtimal olurdu. Ancak, İtalyan kulüpleri masada değildi. Prensip olarak Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyordum. Uzun uzun düşünülmüş bir seçim değildi. O an geldi ve ben de Gremio'yu kabul ettim." açıklamasını yaptı.

AYRILDIĞINA BİN PİŞMAN

ace38cf9-713c-4538-9e35-af3958873dd5m

A Dupla kanalından gazeteci Matheus D'Ávila, Fenerbahçe'den kiralanan Joao Pedro'nun mutsuz olduğunu iddia etti. Ancak sorun şehirle ilgili değil, Grêmio antrenörüyle değil kendisiyle ilgili. Oyuncu yüzde 100'ünü verememekten rahatsız.

BEKLENTİLERİN ALTINDA...

maxresdefault

Ayrıca, 31 yaşındaki golcünün en iyi fiziksel kondisyonunu ve özgüvenini aradığını söyledi. Kendisi aynı zamanda bu açıklamanın, futbolundan daha büyük beklentiler besleyen teknik kadro tarafından da iyi kabul edildiğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Crespo gidiyor, o geliyor! F.Bahçe 6 numarasını buldu, menajeri davet edildiCrespo gidiyor, o geliyor! F.Bahçe 6 numarasını buldu, menajeri davet edildi
[RMV-10]
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını yıkan karar!İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını yıkan karar!
Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe yaşında 10

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Babanın tuvalet kavgası! "Kızım içeride" dedi, girmesine izin vermedi

Babanın tuvalet kavgası! "Kızım içeride" dedi, girmesine izin vermedi

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.