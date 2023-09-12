Fenerbahçe'den ayrılarak Gremio'ya giden Joao Pedro bin pişman! Ayrılmak istemiyordum...

Fenerbahçe'ye veda ederek Brezilya ekibi Gremio'ya transfer olan Joao Pedro, Brezilya basınına verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

"AYRILMAK İSTEMİYORDUM"

Pedro verdiği röportajda "İtalya'ya geri dönme fırsatı ortaya çıkmadı. Birçok kişi bana yazdı çünkü Fenerbahçe'den ayrılma ihtimalim vardı. Birkaç söylenti çıktı ama hiçbir İtalyan kulübü bana teklif yapmadı. Peki ya teklif olsaydı? Değerlendirebileceğim bir ihtimal olurdu. Ancak, İtalyan kulüpleri masada değildi. Prensip olarak Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyordum. Uzun uzun düşünülmüş bir seçim değildi. O an geldi ve ben de Gremio'yu kabul ettim." açıklamasını yaptı.

AYRILDIĞINA BİN PİŞMAN

A Dupla kanalından gazeteci Matheus D'Ávila, Fenerbahçe'den kiralanan Joao Pedro'nun mutsuz olduğunu iddia etti. Ancak sorun şehirle ilgili değil, Grêmio antrenörüyle değil kendisiyle ilgili. Oyuncu yüzde 100'ünü verememekten rahatsız.

BEKLENTİLERİN ALTINDA...

Ayrıca, 31 yaşındaki golcünün en iyi fiziksel kondisyonunu ve özgüvenini aradığını söyledi. Kendisi aynı zamanda bu açıklamanın, futbolundan daha büyük beklentiler besleyen teknik kadro tarafından da iyi kabul edildiğini söyledi.

