Fenerbahçe'den ayrıldı, Real Madrid talip oldu! Edin Dzeko'ya doğum gününde bile verilmeyecek hediye...

Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oluyor derken ortaya ilginç Real Madrid iddiası ortaya atıldı.

YEDEK KULÜBESİNE TECRÜBELİ İSİM İSTİYOR

Takımda tecrübe eksikliği bulduğunu söyleyen Xabi Alonso, bu eksikliği Edin Dzeko ile gidermek istiyor. Defensa Central, Real Madrid'in Edin Dzeko ile ilgilendiğini yazdı.

TEKLİF GELİRSE KABUL EDECEK

Edin Dzeko'nun teklif gelmesi halinde Real Madrid'e hayır demeyeceği öğrenilirken, İspanyol devinin ilgisinin çok ciddi olduğu yazıldı. Fenerbahçe'de 2 sezon oynayan Edin Dzeko 99 maçta 46 gol ve 18 asistlik skor katkısı verdi.