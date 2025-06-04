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Fenerbahçe'den ayrıldı, Real Madrid talip oldu! Edin Dzeko'ya doğum gününde bile verilmeyecek hediye...

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oluyor. Futbolu bırakmak istemeyen 39 yaşındaki tecrübeli oyuncuya Real Madrid'in ilgi duyduğu öğrenildi. İspanyol devinin yeni teknik direktörü Xabi Alonso, Real Madrid'e Dzeko'yu çok istediği yazıldı.

Fenerbahçe'den ayrıldı, Real Madrid talip oldu! Edin Dzeko'ya doğum gününde bile verilmeyecek hediye...
Emre Şen
Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oluyor derken ortaya ilginç Real Madrid iddiası ortaya atıldı.

YEDEK KULÜBESİNE TECRÜBELİ İSİM İSTİYOR

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Takımda tecrübe eksikliği bulduğunu söyleyen Xabi Alonso, bu eksikliği Edin Dzeko ile gidermek istiyor. Defensa Central, Real Madrid'in Edin Dzeko ile ilgilendiğini yazdı.

TEKLİF GELİRSE KABUL EDECEK

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Edin Dzeko'nun teklif gelmesi halinde Real Madrid'e hayır demeyeceği öğrenilirken, İspanyol devinin ilgisinin çok ciddi olduğu yazıldı. Fenerbahçe'de 2 sezon oynayan Edin Dzeko 99 maçta 46 gol ve 18 asistlik skor katkısı verdi.

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