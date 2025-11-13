SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen İrfan Can Kahveci'ye ezeli rakipten istek! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın favorisi...

Fenerbahçe’de kadro dışı kaldıktan sonra takımdan ayrılmak istediği gün yüzüne çıkan İrfan Can Kahveci için Beşiktaş’ın devreye girdiği ve devre arasında siyah-beyazlı formayı giydirmeyi amaçladığı iddia edildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, Cengiz Ünder’in adından İrfan Can Kahveci’yi de eski günlerine döndürerek futbola kazandırmak istiyor. | Beşiktaş Haberleri …

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen İrfan Can Kahveci'ye ezeli rakipten istek! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın favorisi...
Burak Kavuncu
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe’de teknik direktör Tedesco tarafından Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan ve takımda mutsuz olan İrfan can Kahveci’nin ayrılmak istediği belirtildi. Önümüzdeki yaz oynanacak Dünya Kupası yolunda Türkiye ile turnuvaya katılmak ve kadroda yer almak isteyen isteyen Kahveci’nin bu sebepten Beşiktaş’a transfer olmaya sıcak baktığı iddia edildi.

SERGEN YALÇIN ONU DA İSTİYOR!

Fenerbahçe den ayrılması beklenen İrfan Can Kahveci ye ezeli rakipten istek! Beşiktaş ta Sergen Yalçın ın favorisi... 1

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Cengiz Ünder’in arından şimdi de sarı-lacivertli takımda kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci’ye gözünü dikti. Beşiktaş'ı hücumcu 4-2-3-1 sisteminde oynatan Yalçın, İrfan’ı da sağ/sol kanat veya 10 numara olarak kullanmayı planlıyor.

MAAŞI SORUN! ÜCRET PAYLAŞIMI OLABİLİR…

Fenerbahçe den ayrılması beklenen İrfan Can Kahveci ye ezeli rakipten istek! Beşiktaş ta Sergen Yalçın ın favorisi... 2

Haberin detaylarında ise 30 yaşındaki yıldız futbolcunun Fenerbahçe'den 60 milyon TL maaş alması sorun olduğu ancak Cengiz Ünder örneğinde olduğu gibi İrfan’ın ücretinin de iki kulüp arasında paylaşılması formülünün gündeme gelebileceği belirtildi.

FENERBAHÇE’NİN KAPISI ÇALINACAK

Fenerbahçe den ayrılması beklenen İrfan Can Kahveci ye ezeli rakipten istek! Beşiktaş ta Sergen Yalçın ın favorisi... 3

Öte yandan siyah-beyazlı ekibin transfer için önümüzdeki ay resmen Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı ve transferi bitirmek istediği gelen bilgiler arasında.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Euro 2028'in açılış ve final maçlarının stadyumları belli oldu!Euro 2028'in açılış ve final maçlarının stadyumları belli oldu!
Galatasaray'da ilk hedef: Lookman! Osimhen'den sonra 2.rekor geliyor...Galatasaray'da ilk hedef: Lookman! Osimhen'den sonra 2.rekor geliyor...
Anahtar Kelimeler:
transfer Sergen Yalçın Cengiz Ünder İrfan Can Kahveci son dakika beşiktaş fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.