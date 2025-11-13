Fenerbahçe'den ayrılması beklenen İrfan Can Kahveci'ye ezeli rakipten istek! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın favorisi...

Fenerbahçe’de teknik direktör Tedesco tarafından Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan ve takımda mutsuz olan İrfan can Kahveci’nin ayrılmak istediği belirtildi. Önümüzdeki yaz oynanacak Dünya Kupası yolunda Türkiye ile turnuvaya katılmak ve kadroda yer almak isteyen isteyen Kahveci’nin bu sebepten Beşiktaş’a transfer olmaya sıcak baktığı iddia edildi.

SERGEN YALÇIN ONU DA İSTİYOR!

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Cengiz Ünder’in arından şimdi de sarı-lacivertli takımda kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci’ye gözünü dikti. Beşiktaş'ı hücumcu 4-2-3-1 sisteminde oynatan Yalçın, İrfan’ı da sağ/sol kanat veya 10 numara olarak kullanmayı planlıyor.

MAAŞI SORUN! ÜCRET PAYLAŞIMI OLABİLİR…

Haberin detaylarında ise 30 yaşındaki yıldız futbolcunun Fenerbahçe'den 60 milyon TL maaş alması sorun olduğu ancak Cengiz Ünder örneğinde olduğu gibi İrfan’ın ücretinin de iki kulüp arasında paylaşılması formülünün gündeme gelebileceği belirtildi.

FENERBAHÇE’NİN KAPISI ÇALINACAK

Öte yandan siyah-beyazlı ekibin transfer için önümüzdeki ay resmen Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı ve transferi bitirmek istediği gelen bilgiler arasında.