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Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Maç sırasında hırsız şoku

19.09.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Türkiye'de son olarak Fenerbahçe'de forma giyen ve 2020 yılında Fenerbahçe'den ayrılarak İtalya Serie A ekibi Udinese'ye transfer olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, Inter ile oynadıkları maçın ardından hayatının şokunu yaşadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Maç sırasında hırsız şoku
Tolgay Arslan

Tolgay Arslan

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Udinese
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Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de top koşturan ve 2020 yılında Türkiye'de ayrılarak İtalyan ekibi Udinese'nin yolunu tutan Tolgay Arslan büyük bir şok yaşadı.

MAÇ ESNASINDA HIRSIZ GİRDİ!

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İtalyan basınında çıkan habere göre; Inter ile oynadıkları maçta Tolgay Arslan'ın evine hırsız girdi. Haberde tecrübeli oyuncuya ait bir miktar değerli eşya, 2 dizüstü bilgisayar ve 12 bin Euro nakit para çalındı.

SEVİNCİ YARIM KALDI!

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Polis ekiplerinin konuyla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtilirken, henüz bir ize rastlanmadığı kaydedildi. Tolgay Arslan, Udinese'nin Inter'i mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan isimdi.

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