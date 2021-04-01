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Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a teşekkür

01.04.2021 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü, Aziz Yıldırım için teşekkür mesajı yayınladı.

Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a teşekkür

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Bugün bir televizyon kanalına bağlanarak Fenerbahçe’mizin 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda başlattığı haklı mücadelesinde yanımızda olan, Fenerbahçe’ye desteğini ortaya koyan Sayın Başkan Aziz Yıldırım’a teşekkür ediyoruz.

Bununla birlikte; Sayın Başkan Aziz Yıldırım, bu önemli açıklamalarında 1998-2018 yılları arasında kulübümüzde başkanlık yaptığı dönemde Kulübümüzün Türkiye Futbol Federasyonu’na, Kurullarına ve hiçbir kuruma bu konu ile ilgili bir başvurusu olmadığını bir kez daha vurgulamış ve yalanlarla kamuoyunu meşgul edenlerin karşısında gerçekleri ortaya koymuştur.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu süreçte ilgililere ve tüm kamuoyuna çağrımız; ülkemizin, Türk futbolunun tarihinin, kulüplerin emeklerinin, efsanelerimizin izlerinin, birileri istiyor diye gerçek dışı sebeplerle yok sayılmasının önüne geçilmesi adına gereken iradenin ortaya konmasıdır."

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Aziz Yıldırım Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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