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Fenerbahçe'den Becao ve Fred için sakatlık açıklaması! İlk yarıyı kapattı...

01.11.2023 11:17 | Son Güncelleme:
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Son dakika... Fenerbahçe'de son oynanan Pendikspor mücadelesinde sakatlanan Rodrigo Becao ve Fred'in son durumu belli oldu.

Fenerbahçe'den Becao ve Fred için sakatlık açıklaması! İlk yarıyı kapattı...
Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Pendikspor maçında sakatlık yaşayan iki oyuncusu Rodrigo Becao ve Fred'in son durumu paylaşıldı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

Yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takımımızda Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao'nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması, Fred Rodrigues'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır. Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan bir diğer oyuncumuz Samet Akaydın da ise herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir." denildi.

İLK YARIYI KAPATTI

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Sarı-lacivertlilerde Brezilyalı savunma oyuncusu Becao'nun sakatlığı nedeniyle 2.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fred'in ise 3 hafta forma giymemesi bekleniyor.

Becao ilk yarıyı kapatırken Fred'in milli ara sonrasında takıma dönmesi bekleniyor.


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