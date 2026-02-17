SPOR

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi faturası! "Burası Süper Lig değil, ben olsam 10 kişi geriye yaslanırdım!"

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yediği gollerin faturasını taktiksel bir "konsantrasyon fazlalığına" kesti. Sarı-Kırmızılıların golü bulduktan sonra gereksiz bir ön alan baskısına giriştiğini savunan Dilmen, "Süper Lig'de cezalandırılmıyor ama burası Şampiyonlar Ligi, affetmezler" diyerek çarpıcı ifadeler kullandı.

Emre Şen

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu mücadelesinin ardından usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Sarı-Kırmızılıların sahada sergilediği taktiksel tutumu sert bir dille eleştirdi. Özellikle yenilen golün öncesindeki oyun kurgusuna dikkat çeken Dilmen, hatanın "aşırı özgüven ve pres" kaynaklı olduğunu belirtti.

"GOLÜ ATINCA AŞIRI PRES BAŞLADI"

Galatasaray'ın maç 0-0 iken daha dengeli bir oyun sergilediğini ancak golü bulduktan sonra oyun disiplininden uzaklaştığını ifade eden Rıdvan Dilmen, "Galatasaray golü attıktan sonra aşırı pres yapmaya başladı. Maç 0-0 iken bu pres yoktu" tespitinde bulundu.

"BURASI SÜPER LİG DEĞİL, AFFETMEZLER"

Süper Lig ile Şampiyonlar Ligi arasındaki kalite farkına dikkat çeken tecrübeli futbol adamı, yenilen golün anatomisini şu sözlerle anlattı:

"Şampiyonlar Ligi'nde bu tarz konsantrasyon fazlalığı cezalandırılıyor. Bu sebeple golü yedi Galatasaray. Merkeze atılan toplar Süper Lig'de cezalandırılmıyor ama burası Şampiyonlar Ligi."

"BEN OLSAM 10 KİŞİ GERİDE DURURDUM"

Rıdvan Dilmen'in analizindeki en dikkat çekici kısım ise, öne geçtikten sonra yapılması gereken hamleye dair verdiği tavsiye oldu. Galatasaray'ın oyun planının tamamen yanlış olduğunu savunan Dilmen, "Ben Galatasaray olsam, golü attıktan sonra 10 kişi geride dururdum. Yanlış yaptılar" diyerek sözlerini noktaladı.

20:45 57'
Galatasaray Galatasaray
2 - 2
Juventus Juventus

