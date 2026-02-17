SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Türk futbol tarihinde bir ilk! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rekor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynadığı dev maçta Türk futbolu adına tarihi bir eşiği aştı. Sarı-Kırmızılı temsilcimiz, Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonunda 200. maçına çıkan ilk Türk takımı olarak kırılması zor bir rekora imza attı ve tarih yazdı.

Türk futbol tarihinde bir ilk! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rekor
Emre Şen

Avrupa arenasında Türkiye'yi yıllardır başarıyla temsil eden ve en büyük başarıların altına imzasını atan Galatasaray, köklü tarihine devasa bir sayfa daha ekledi. Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Juventus mücadelesiyle birlikte sadece tur için değil, tarih için de sahaya çıktı.

DEVLER LİGİ'NDE 200. MAÇ: ULAŞILMASI GÜÇ BİR RAKAM!

Türk futbol tarihinde bir ilk! Galatasaray dan Şampiyonlar Ligi nde tarihi rekor 1

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar sayısız zafere ve unutulmaz geri dönüşlere imza atan Cimbom, İtalyan devi Juventus karşısında tam 200. kez bu arenada boy gösterdi.

TÜRK FUTBOLUNDA BİR İLK: RAKİPSİZ LİDER!

Türk futbol tarihinde bir ilk! Galatasaray dan Şampiyonlar Ligi nde tarihi rekor 2

Bu tarihi kilometre taşı, sadece Galatasaray camiası için değil, Türk futbol tarihi için de bir ilk anlamı taşıyor. Bu arenada yıllardır istikrarlı bir şekilde mücadele eden Sarı-Kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde 200 maç barajını aşan ilk ve tek Türk takımı unvanını elde etti.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:45 57'
Galatasaray Galatasaray
2 - 2
Juventus Juventus

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi faturası! "Burası Süper Lig değil, ben olsam 10 kişi geriye yaslanırdım!"Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi faturası! "Burası Süper Lig değil, ben olsam 10 kişi geriye yaslanırdım!"
Juventus'un yıldızı rövanşta yok! Cezalı duruma düştüJuventus'un yıldızı rövanşta yok! Cezalı duruma düştü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
galatasaray şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konuldu!

Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konuldu!

Gerdek sahnesi tepki çekti! 'Rezalet'

Gerdek sahnesi tepki çekti! 'Rezalet'

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.