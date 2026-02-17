Türk futbol tarihinde bir ilk! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rekor

Avrupa arenasında Türkiye'yi yıllardır başarıyla temsil eden ve en büyük başarıların altına imzasını atan Galatasaray, köklü tarihine devasa bir sayfa daha ekledi. Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Juventus mücadelesiyle birlikte sadece tur için değil, tarih için de sahaya çıktı.

DEVLER LİGİ'NDE 200. MAÇ: ULAŞILMASI GÜÇ BİR RAKAM!

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar sayısız zafere ve unutulmaz geri dönüşlere imza atan Cimbom, İtalyan devi Juventus karşısında tam 200. kez bu arenada boy gösterdi.

TÜRK FUTBOLUNDA BİR İLK: RAKİPSİZ LİDER!

Bu tarihi kilometre taşı, sadece Galatasaray camiası için değil, Türk futbol tarihi için de bir ilk anlamı taşıyor. Bu arenada yıllardır istikrarlı bir şekilde mücadele eden Sarı-Kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde 200 maç barajını aşan ilk ve tek Türk takımı unvanını elde etti.