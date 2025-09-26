Fenerbahçe'den Benfica'ya geçen Jose Mourinho ile ilgili başkan Rui Costa'dan flaş açıklamalar! ''Mario Branco ayrılığını hazırladı...''

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Benfica ile anlaşan Jose Mourinho ile ilgili Portekiz basınından flaş iddialar gelmeye devam ediyor. Başkan Rui Costa röportaj verdiği haberde, Jose Mourinho’nun maaşı da ortaya çıkarken, deneyimli teknik adamın sarı laciertlilerden ayrılış sürecine dair de çarpıcı ifadeler yer alıyor. İşte detaylar…

‘‘PORTO’DAN BERİ ALDIĞI EN DÜŞÜK MAAŞ!’’

Benfica Başkanı Rui Costa, "Jose Mourinho'nun maaşı ilk yıl 3 milyon euro, ikinci yıl 4 milyon euro seviyelerinde. Bu Mourinho'nun Porto'dan ayrıldığından beri aldığı en düşük maaş.’’ ifadelerinde bulundu.

FENERBAHÇE’DEN AYRILIŞ SÜRECİ…

CNN Portugal’a açıklamalarda bulunan Benfica Başkanı Rui Costa, ‘‘Mario Branco, Fenerbahçe'de Jose Mourinho’nun ayrılığını hazırladı. Burada da gelişini hazırladı. (Gülerek) Mourinho hiç aklımda yoktu. Şampiyonlar Ligi’nde Karabağ maçından sonra Mario Branco iletişime geçti ve süreci tamamladı." dedi.

DİKKAT ÇEKEN MADDE

Mourinho’nun Benfica sözleşmesindeki en dikkat çeken kısım ise kulüp lehine konulan özel bir madde oldu. Rui Costa’nın aktardığına göre; 62 yaşındaki çalıştırıcı Benfica’dan kendi isteğiyle ayrılmak isterse, kulübe yıllık ücretinin yarısından az bir miktar tazminat ödemek zorunda kalacak.

‘‘YALAN SÖYLÜYORDUR’’

Rui Costa, "Benfica'nın her yıl satış yapması gerekiyor. Aksini söyleyen yalan söylüyordur. Kulüpler finansal sürdürülebilirlik için oyuncularını satmak zorunda. Bunun tersini iddia eden herkes yanılıyor." Diye konuştu.