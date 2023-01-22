Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Yıllardır süregelen çalımlardan yenisi geliyor! Anlaşma bile sağladı...

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha gerçekleşiyor... Geçmişte birçok transfer çalımına konu olan iki ezeli rakip şimdi de Miha Zajc konusunda yarış haline girdi. Fenerbahçe'de forma giyen Zajc, sarı-lacivertlilerin önerdiği sözleşme teklifini reddetti.

MAAŞ KONUSUNDA ANLAŞAMIYORLAR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Miha Zajc, Fenerbahçe ile anlaşamaması durumunda sezon sonunda serbest kalarak, bedava olarak istediği takıma imza atabilecek. Maaş konusunda Fenerbahçe ile anlaşamayan Zajc, ezeli rakip Beşiktaş ile görüştü.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Beşiktaş'ın Miha Zajc için Fenerbahçe ile yaptığı ilk görüşmeler olumlu geçti. Zajc, Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Maaş konusunda istediği rakamı Beşiktaş'tan alan yıldız oyuncu, devre arasında olmazsa sezon sonunda siyah-beyazlı formayı sırtına geçirecek.



