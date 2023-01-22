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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Yıllardır süregelen çalımlardan yenisi geliyor! Anlaşma bile sağladı...

22.01.2023 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Miha Zajc, sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatma teklifine sıcak bakmadı. Maaş konusunda anlaşma sağlayamayan yıldız oyuncu ezeli rakip Beşiktaş ile görüştü. Siyah-beyazlıların teklifine sıcak bakan Zajc, sezon sonunda Beşiktaş forması giyebilir...

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Yıllardır süregelen çalımlardan yenisi geliyor! Anlaşma bile sağladı...
Miha Zajc

Miha Zajc

SLV Slovenya
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha gerçekleşiyor... Geçmişte birçok transfer çalımına konu olan iki ezeli rakip şimdi de Miha Zajc konusunda yarış haline girdi. Fenerbahçe'de forma giyen Zajc, sarı-lacivertlilerin önerdiği sözleşme teklifini reddetti.

MAAŞ KONUSUNDA ANLAŞAMIYORLAR

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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Miha Zajc, Fenerbahçe ile anlaşamaması durumunda sezon sonunda serbest kalarak, bedava olarak istediği takıma imza atabilecek. Maaş konusunda Fenerbahçe ile anlaşamayan Zajc, ezeli rakip Beşiktaş ile görüştü.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

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Beşiktaş'ın Miha Zajc için Fenerbahçe ile yaptığı ilk görüşmeler olumlu geçti. Zajc, Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Maaş konusunda istediği rakamı Beşiktaş'tan alan yıldız oyuncu, devre arasında olmazsa sezon sonunda siyah-beyazlı formayı sırtına geçirecek.


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Miha Zajc beşiktaş fenerbahçe sezon

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