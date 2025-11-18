Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralık gelen Cengiz Ünder için flaş gelişme! Anlaşmanın detayları ve bonservisi belli oldu...

Beşiktaş’ta Fenerbahçe’den kiralık olarak kadroya katılan Cengiz Ünder, gerek teknik direktör Sergen Yalçın gerekse de Başkan Serdal Adalı tarafından beğenilen performansı işi temelli transfere götürüyor. Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan yıldız ismin sözleşme detayları ortaya çıktı.

BONSERVİSİ, ÖDEME ŞEKLİ VE SONRAKİ SATIŞ MADDESİ!

Gazeteci Ertan Süzgün’ün haberine göre, “Cengiz Ünder, Beşiktaş’ın bonservisini almasını çok istiyor. Cengiz Ünder'in 6 milyon euro satın alma opsiyonu var. Bu para 2026-27 ve 28 sezonlarında ikişer ml € şeklinde ödenecek. Beşiktaş, Cengiz Ünder'i ileride satarsa Fenerbahçe’nin kârdan %25 pay maddesi bulunuyor.

BAŞKAN ADALI DUYURMUŞTU!

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında, ‘‘Şartlar oluştuğu takdirde Cengiz Ünder'i alacağız. Çok iyi performans gösteriyor.’’ ifadelerinde bulunmuştu.

‘‘KİMİ İSTERSEN ALACAĞIM HOCAM…’’

Ertan Süzgün, “Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmede ''devre arası kimi istersen alacağım hocam” demiş. Sergen Yalçın, devre arasında 4 transfer istiyor. Bu transferlerin bölgeleri sol bek, stoper, 6 numara ve sol kanat.'' dedi.

AYRILIKLARI DUYURDU!

Ertan Süzgün, “Devre arasında Svensson ve Jurasek ile yollar ayrılacak. Bir yerli oyuncuyla da yol ayrımı bekliyorum.” Açıklamasında bulundu.