Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralık gelen Cengiz Ünder için flaş gelişme! Anlaşmanın detayları ve bonservisi belli oldu...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki Cengiz Ünder transferinde flaş bir gelişme duyuruldu. Milli futbolcuyu kadrosuna temelli katmak isteyen siyah-beyazlıların satın alma opsiyonunun da içinde olduğu anlaşmasının detayları ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralık gelen Cengiz Ünder için flaş gelişme! Anlaşmanın detayları ve bonservisi belli oldu...
Burak Kavuncu
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş’ta Fenerbahçe’den kiralık olarak kadroya katılan Cengiz Ünder, gerek teknik direktör Sergen Yalçın gerekse de Başkan Serdal Adalı tarafından beğenilen performansı işi temelli transfere götürüyor. Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan yıldız ismin sözleşme detayları ortaya çıktı.

BONSERVİSİ, ÖDEME ŞEKLİ VE SONRAKİ SATIŞ MADDESİ!

Fenerbahçe den Beşiktaş a kiralık gelen Cengiz Ünder için flaş gelişme! Anlaşmanın detayları ve bonservisi belli oldu... 1

Gazeteci Ertan Süzgün’ün haberine göre, “Cengiz Ünder, Beşiktaş’ın bonservisini almasını çok istiyor. Cengiz Ünder'in 6 milyon euro satın alma opsiyonu var. Bu para 2026-27 ve 28 sezonlarında ikişer ml € şeklinde ödenecek. Beşiktaş, Cengiz Ünder'i ileride satarsa Fenerbahçe’nin kârdan %25 pay maddesi bulunuyor.

BAŞKAN ADALI DUYURMUŞTU!

Fenerbahçe den Beşiktaş a kiralık gelen Cengiz Ünder için flaş gelişme! Anlaşmanın detayları ve bonservisi belli oldu... 2

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında, ‘‘Şartlar oluştuğu takdirde Cengiz Ünder'i alacağız. Çok iyi performans gösteriyor.’’ ifadelerinde bulunmuştu.

‘‘KİMİ İSTERSEN ALACAĞIM HOCAM…’’

Fenerbahçe den Beşiktaş a kiralık gelen Cengiz Ünder için flaş gelişme! Anlaşmanın detayları ve bonservisi belli oldu... 3

Ertan Süzgün, “Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmede ''devre arası kimi istersen alacağım hocam” demiş. Sergen Yalçın, devre arasında 4 transfer istiyor. Bu transferlerin bölgeleri sol bek, stoper, 6 numara ve sol kanat.'' dedi.

AYRILIKLARI DUYURDU!

Fenerbahçe den Beşiktaş a kiralık gelen Cengiz Ünder için flaş gelişme! Anlaşmanın detayları ve bonservisi belli oldu... 4

Ertan Süzgün, “Devre arasında Svensson ve Jurasek ile yollar ayrılacak. Bir yerli oyuncuyla da yol ayrımı bekliyorum.” Açıklamasında bulundu.

Canlı Skor

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Aranan Haberler

