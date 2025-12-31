Galatasaray ve Trabzonspor'da TFF'ye başvuru: Süper Kupa ertelensin!

Galatasray ile Trabzonspor Süper Kupa mücadelesinde 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te karşı karşıya gelecek.

ERTELEME TALEBİ

Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala iki takımdan da TFF'ye erteleme başvurusu geldiği öğrenildi.

SEBEBİ BELLİ OLDU

İptal talebinin gerekçeleri arasında olumsuz hava şartları, müsabakaların zamanlaması ve kulüplerin kadro anlamında sıkıntılı bir süreçten geçmesi olduğu ifade edildi. Ayrıca karşılaşmalara taraftarın da ilgisinin düşük olması en önemli etkenlerden biri olarak gösterildi.

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan 2025 Turkcell Süper Kupa yarı finalinde, 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile Trabzonspor, 6 Ocak Salı günü de Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.

SADECE 5 BİN BİLET SATILDI

Biletlerin satışa sunulmasına rağmen şu ana kadar Galatasaray - Trabzonspor maçına 5 bin biletin satıldığı ve taraftarların müsabakalara beklenen ilgiyi göstermediği belirtildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından TFF'nin kısa süre içinde yarı final karşılaşmalarının durumuyla ilgili nihai kararını vermesi bekleniyor.