Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi sonrası TFF'ye sürpriz başvuru!

Fenerbahçe yönetiminden Beşiktaş derbisi sonrası sürpriz bir hamle geldi. Deplasmanda karşılaştıkları maçta hakem Atilla Karaoğlan'ın performansını beğenmeyen sarı-lacivertliler bu durumu resmiyete döktü.
Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş derbisindeki hakem kararlarıyla ilgili pozisyonları videoda derleyip TFF'ye iletti.
Fenerbahçe, lehine verilmeyen pozisyonların derlemesinin ardından TFF'den cevap bekliyor. Maçın hakemine yaptırım uygulanmasını talep eden sarı-lacivertlilerin bu hamlesi kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı.
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