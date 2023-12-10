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Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi sonrası TFF'ye sürpriz başvuru!

10.12.2023 18:29 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından sarı-lacivertliler TFF'ye gitme kararı aldı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın performansından memnun kalmayan Fenerbahçe yönetimi, hazırladığı videoyu TFF'ye iletti.

Fenerbahçe yönetiminden Beşiktaş derbisi sonrası sürpriz bir hamle geldi. Deplasmanda karşılaştıkları maçta hakem Atilla Karaoğlan'ın performansını beğenmeyen sarı-lacivertliler bu durumu resmiyete döktü.

VİDEOLAR TFF'YE İLETİLDİ

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Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş derbisindeki hakem kararlarıyla ilgili pozisyonları videoda derleyip TFF'ye iletti.

YAPTIRIM BEKLENİYOR

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Fenerbahçe, lehine verilmeyen pozisyonların derlemesinin ardından TFF'den cevap bekliyor. Maçın hakemine yaptırım uygulanmasını talep eden sarı-lacivertlilerin bu hamlesi kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı.

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