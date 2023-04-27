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Fenerbahçe'den Beşiktaş Galatasaray derbisine atanan Ali Şansalan için açıklama!

27.04.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş - Galatasaray derbisine kısa bir süre kala Fenerbahçe'den, Başkan Ali Koç'un mücadeleye Ali Şansalan'ın atanmasını talep ettiği yönündeki iddialara dair bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Beşiktaş Galatasaray derbisine atanan Ali Şansalan için açıklama!

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak derbi mücadelesi öncesi Fenerbahçe resmi hesabından Başkan Ali Koç'un derbiye Ali Şansalan'ın atanmasını istediği yönündeki iddialara yanıt geldi.

"KİMSEYLE GÖRÜŞMESİ, YÖNLENDİRMESİ OLMAMIŞTIR"

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Dijital medyada koordineli olarak hareket eden Galatasaray muhabirleri ve isimsiz sosyal medya hesaplarınca oluşturulan Beşiktaş- Galatasaray maçını yönetecek hakem Ali Şansalan'ı Başkanımız Ali Koç'un talep ettiği gündemi, bir kulübün yönetim kuruluyla bağlantılı olarak futbol gündemini ne kadar manipülatif bir noktaya getirebileceğinin fotoğrafı olmuştur! Başkanımız Ali Koç'un ve Kulübümüzün iki takımın maçı ile ilgili hiçbir yorumu, görüşü, kimseyle görüşmesi, yönlendirmesi tabii ki olmamıştır!" denildi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

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"Bugün, TFF tarafından yapılan hakem atama duyurusunun ardından oluşan gündeme dair bu açıklamayı yapıyoruz.

Dijital medyada koordineli olarak hareket eden Galatasaray muhabirleri ve isimsiz sosyal medya hesaplarınca oluşturulan Beşiktaş- Galatasaray maçını yönetecek hakem Ali Şansalan'ı Başkanımız Ali Koç'un talep ettiği gündemi, bir kulübün yönetim kuruluyla bağlantılı olarak futbol gündemini ne kadar manipülatif bir noktaya getirebileceğinin fotoğrafı olmuştur!

Başkanımız Ali Koç'un ve Kulübümüzün iki takımın maçı ile ilgili hiçbir yorumu, görüşü, kimseyle görüşmesi, yönlendirmesi tabii ki olmamıştır!

Fenerbahçe'nin hakemlere dair tek gündemi: Adana Demirspor, Alanyaspor, Vavacars Fatih Karagümrük, Başakşehir ve son olarak İstanbulspor maçlarında Takımımızın hakemler ve VAR eliyle yarıştan kopartılmaya çalışılması, bu konuda kimlerin etkisinin ve yönlendirmesinin olduğu, bu konunun sorumlularının vereceği hesaptır!

Adı geçen hakem ile ilgili değişmeyecek tek yorumumuzu 17 Ekim 2021 tarihinde Takımımızı şampiyonluk yarışından koparmak adına ortaya koyduğu maç yönetiminden sonra yapmış ve bu konuyu kapatmıştık!

Bu konuda manipülasyon yapan, Fenerbahçe üzerinden oluşturdukları gündemle derbi maçta kendisine fayda sağlamaya çalışanların dikkate alınmamasını kamuoyundan rica ediyoruz."

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