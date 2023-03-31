Fenerbahçe'den Beşiktaş maçı öncesi kritik hamle! Ali Koç, galibiyet halinde oyunculara yüklü miktarda prim verecek

Zirve yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için galibiyet primi konuşuluyor. Sarı-lacivertliler Beşiktaş maçı için yüklü miktarda bir prim vermeyi planıyor.

ALİ KOÇ DAHA ÖNCE ÇOK AZ KULLANDI

Başkan Ali Koç'un çok sık kullanmadığı prim kozu, Beşiktaş maçında kullanılabilir. Yönetimde bulunan arkadaşlarıyla fikir alışverişinde bulunan Ali Koç'un galibiyet halinde takımı ödüllendireceği iddia edildi.

İLK MAÇ 0-0 BİTMİŞTİ

Ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 0-0 sonuçlanmıştı. Fenerbahçe bu maçı kazanarak Galatasaray'a yakın takibini sürdürmek istiyor.



