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Fenerbahçe'den Beşiktaş maçı öncesi kritik hamle! Ali Koç, galibiyet halinde oyunculara yüklü miktarda prim verecek

31.03.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için sarı-lacivertliler kolları sıvadı. Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisi için tüm takıma galibiyet primi vermeyi planlıyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaş maçı öncesi kritik hamle! Ali Koç, galibiyet halinde oyunculara yüklü miktarda prim verecek

Zirve yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için galibiyet primi konuşuluyor. Sarı-lacivertliler Beşiktaş maçı için yüklü miktarda bir prim vermeyi planıyor.

ALİ KOÇ DAHA ÖNCE ÇOK AZ KULLANDI

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Başkan Ali Koç'un çok sık kullanmadığı prim kozu, Beşiktaş maçında kullanılabilir. Yönetimde bulunan arkadaşlarıyla fikir alışverişinde bulunan Ali Koç'un galibiyet halinde takımı ödüllendireceği iddia edildi.

İLK MAÇ 0-0 BİTMİŞTİ

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Ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 0-0 sonuçlanmıştı. Fenerbahçe bu maçı kazanarak Galatasaray'a yakın takibini sürdürmek istiyor.


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