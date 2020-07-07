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Fenerbahçe'den, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e transfer teklifi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.07.2020 18:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, yılın en büyük transferlerinden birini yapmak için resmen harekete geçti. Milli futbolcu Dorukhan Toköz için Beşiktaş’ın kapısı çalındı. Siyah-Beyazlılar’a 2 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif edildi.

Fenerbahçe'den, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e transfer teklifi!

Önümüzdeki sezon Süper Lig’de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe’nin, daha önce de transfer gündeminde olan Dorukhan Toköz için resmen düğmeye bastığı öğrenildi.

Fanatik'te yer alan habere göre Sarı-Lacivertliler, Dorukhan için Beşiktaş’ın kapısını çaldı. Siyah- Beyazlılar’la sözleşmesi 1 yıl daha olan Dorukhan için Kanarya’nın, 2 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi. Bu paranın yanı sıra Milli futbolcu için yapılan teklifin kabul edilmesi halinde bir ek maddenin daha Fenerbahçe tarafından yapıldığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ SICAK BAKIYOR

Başkan Ali Koç’un da, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu takımda görmeyi çok istediği, ayrıca Dorukhan’ın babası Mustafa Toköz’ün de çok iyi bir Fenerbahçeli olduğu biliniyor. Kara Kartal’ın, Dorukhan teklifine sıcak baktığı konuşulurken, son kararın Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerinin, teknik direktör Sergen Yalçın’la yapacağı toplantı sonrasında netleşmesi bekleniyor.

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