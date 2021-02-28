Fenerbahçe'den Boupendza'ya transfer teklifi!

Ali Koç döneminde 46 transfer yapan Fenerbahçe takviyede hız kesmeyecek. Sarı lacivertlilerde öncelik golcü. Bu sezon sil baştan yenilenen mevkide bütün isimler hayal kırıklığı yaşatınca düğmeye basıldı.Liste başındaki isim ise, Boupendza. Gabonlu için devre arasında 6,5 milyon avroluk bir teklif yapan Fenerbahçe, rakamı yukarı çekecek.

Hatay, Krasnodar’la 8 milyon avro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay üzerinden anlaşmış, ancak Boupendza kabul etmemişti.Boupendza'nın bu teklifi reddetmesi sarı-lacivertlileri heyecanlandırdı. Fenerbahçe Hatay’ın bonservis talebini karşılamak hem de Boupendza’yı ikna etmek istiyor.

AYRILIKLAR KAPIDA

Samatta, Cisse ve Ademi’yle yollar ayrılıyor. 6 milyon avroluk mecburi satın alma opsiyonuyla transfer edilen Mbwana Samatta için patlama yaptığı Belçika’dan Club Brugge devrede.Cisse’nin bir yıllık opsiyonu kullanılmayacak. Karagümrük’e kiralanan Ademi de elden çıkarılacak.

FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada, Boupendza'nın Fenerbahçe'yi istediğini söyledi. "Diyelim 5 kulüp Boupendza için 10 milyon euro verdi. Fenerbahçe de aynı fiyatı verdi. O zaman tercihimiz Fenerbahçe olur. Çünkü Boupendza da Fenerbahçe'yi istiyor. Oyuncu Rusya'ya gitmeye çok yanaşmadı, Avrupa'da oynamak istiyor. Hedefi Barcelona'da oynamak" ifadelerini kullandı.