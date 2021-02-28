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Fenerbahçe'den Boupendza'ya transfer teklifi!

28.02.2021 16:15 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den Boupendza'ya transfer teklifi!

Yaptığı transferler ile Süper Lig'e damga vuran Fenerbahçe sezon sonu için operasyona hazırlanıyor. Transfer için düğmeye basan Fenerbahçe'nin ilk hedefi Boupendza. Sarı-lacivertli ekipte yaşanacak ayrılıklar da belli oldu. Öte yandan Hatayspor cephesinden gelen Fenerbahçe açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

Ali Koç döneminde 46 transfer yapan Fenerbahçe takviyede hız kesmeyecek. Sarı lacivertlilerde öncelik golcü. Bu sezon sil baştan yenilenen mevkide bütün isimler hayal kırıklığı yaşatınca düğmeye basıldı.Liste başındaki isim ise, Boupendza. Gabonlu için devre arasında 6,5 milyon avroluk bir teklif yapan Fenerbahçe, rakamı yukarı çekecek.

Hatay, Krasnodar’la 8 milyon avro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay üzerinden anlaşmış, ancak Boupendza kabul etmemişti.Boupendza'nın bu teklifi reddetmesi sarı-lacivertlileri heyecanlandırdı. Fenerbahçe Hatay’ın bonservis talebini karşılamak hem de Boupendza’yı ikna etmek istiyor.

AYRILIKLAR KAPIDA

Samatta, Cisse ve Ademi’yle yollar ayrılıyor. 6 milyon avroluk mecburi satın alma opsiyonuyla transfer edilen Mbwana Samatta için patlama yaptığı Belçika’dan Club Brugge devrede.Cisse’nin bir yıllık opsiyonu kullanılmayacak. Karagümrük’e kiralanan Ademi de elden çıkarılacak.

FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada, Boupendza'nın Fenerbahçe'yi istediğini söyledi. "Diyelim 5 kulüp Boupendza için 10 milyon euro verdi. Fenerbahçe de aynı fiyatı verdi. O zaman tercihimiz Fenerbahçe olur. Çünkü Boupendza da Fenerbahçe'yi istiyor. Oyuncu Rusya'ya gitmeye çok yanaşmadı, Avrupa'da oynamak istiyor. Hedefi Barcelona'da oynamak" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Hatayspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
açın bakın eski yorumlarımı kayıtlarınızda var boupenza krasnodar ile anlaştı haberinizde aynen şöyle yazdım FB.ye hayırlı olsun
Kim alırsa alsın, suyu çıktı bu işin, ve böyle olmasınında sorumlusu hatay yönetimi, açgözlülüklerinden dolayı her gün abuk subuk açıklamalar, 1 hafta susmadılar neredeyse, bu ne ya o teklif yaptı, burayla anlaştık, şöyle oldu böyle olmadı bıktırdınız artık
Artık transferler beni heyecanlandırıyor. Fenerbahçe olarak Galatasarayın elinden oyuncu almaya değil, gs. dan kupalar almaya odaklanmalıyız.. Bizi İrfan can' la oyalayıp kendileri yıldız topladılar.. İrfan cana verilen para hatayspor verilseydi şubatta iş bitmişti..

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