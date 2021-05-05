Fenerbahçe'den Bruma bombası

Erol Bulut ile yeni sezona başlayan ve kötü performans sonrasında Emre Belözoğlu ile yola devam eden sarı lacivertlilerde gelecek sezon transfer bombası şimdiden patladı.Süper Lig'de bu hafta Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki en büyük rakipleri olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin sonucunu bekleyecek. Maçlar Cumartesi günü 20:30'da aynı saatte başlayacak.

İLK HAMLESİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe bir yandan sezon içi çalışmalarını sürdürürken bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Yeni sezona hem Avrupa hem de şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmak isteyen Belözoğlu ilk hamlesini yaptı.

BRUMA İLK TEMAS

Sezon başından bu yana 22 transfere imza atan Fenerbahçe'de Belözoğlu daha önce ezeli rakibi Galatasaray forması giymiş Bruma'ya kanca attı. Yunan basını dev transferi duyurdu. Fenerbahçe'nin Olympiacos'ta kiralık olarak forma giyen eski Galatasaraylı Bruma için temaslara başladığı belirtildi.

YUNAN SİTESİ DUYURDU

Yunanistan'dan iapopsi.gr'nin haberine göre Olympiacos, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Bruma'nın satın alma opsiyonunu düşürmek istiyor. Oyuncunun bonservisinin alınıp alınmamasına yönelik henüz bir karar verilmemiş olsa da Olympiacos'un kesinlikle 7 milyon Euro'luk opsiyonu ödemek istemediği aktarılıyor.Olympiacos'un bu sezon sonu için hamle planının oyuncuyu 1 sene daha kiralamak olduğu belirtiliyor. 2022'nin yaz transfer döneminde zorunlu bir satın alma opsiyonu içeren kiralama anlaşması talep ediliyor.