Fenerbahçe'den büyük bomba! Dorukhan Toköz bedavaya transfer oluyor!

Fenerbahçe bu sezon transferde dur durak bilmiyor. Kadrosunu 18 yeni isimle güçlendiren sarı-lacivertlilerde şimdiden ara transfer döneminin çalışmaları başladı.Süper Lig'de yaz transfer dönemine kadrosuna kattığı yıldızlarla damga vuran Fenerbahçe'den teknik direktör Erol Bulut'un tek hedefi şampiyonluk.Sarı lacivertli ekibe imza attığı günden sonra sportif direktör Emre Belözoğlu ile birlikte yaptığı 18 transfer ile şampiyonluğun en büyük favorisi halindeler.Gökhan Gönül, Sosa, Caner Erkin gibi Süper Lig'in tecrübeli isimlerini kadrosuna katarken, Avrupa'da da kendini kanıtlamış Samatta, Perotti ve Pelkas gibi yıldız oyuncuları da kadrosuna kattı.
Birçok ismi kadrosuna katan sarı lacivertli ekipte Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Frey, Zanka, Isla, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Garry Rodrigues gibi isimlerle de yollarını ayırdı.
Hedefteki ilk isim Dorukhan Toköz. Dorukhan sezon öncesinde de gündeme geldi ancak girişimler başarılı olmadı. Fenerbahçe, Ocak ayında bir kez daha harekete geçecek ve bu kez eli çok daha güçlü olacak.Çünkü Dorukhan Toköz'ün Siyah-Beyazlılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın kendisine önerdiği senelik 650 bin Euro'dan 2+1 yıllık kontratı kabul etmedi.Sarı-Lacivertliler, Dorukhan için Kara Kartal'dan çok daha cazip bir teklif hazırladı. Buna göre milli yıldıza senelik 1.2 milyon Euro önerileceği öğrenildi.
Sözleşme süresinin 4 yıl olması bekleniyor. Üstelik 600 bin Euro da imza parası verileceği kaydedildi.Ali Koç, "Takımımızın yaş ortalamasını 26.7'ye düşürdük. Hedefimiz bunu 25'e indirmek" demişti. Takımdaki yerli oyuncu sayısını artırma hedefi de olan sarı- lacivertliler bu nedenle Dorukhan transferine büyük önem veriyor.Kanarya, sezon sonunda Dorukhan Toköz'ü bedelsiz kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Beşiktaş'ın kapısını çalacak.Siyah-Beyazlılar'a yapılacak teklif henüz netleşmedi ancak rakamın 1 milyon Euro'dan fazla olması beklenmiyor.
Eğer Beşiktaş bunu kabul etmezse, Sarı-Lacivertliler sezon sonunda yıldız futbolcuyu bedavaya kadrosuna katabilecek.
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