Fenerbahçe'den büyük bomba! Dorukhan Toköz bedavaya transfer oluyor!

Fenerbahçe bu sezon transferde dur durak bilmiyor. Kadrosunu 18 yeni isimle güçlendiren sarı-lacivertlilerde şimdiden ara transfer döneminin çalışmaları başladı.Süper Lig'de yaz transfer dönemine kadrosuna kattığı yıldızlarla damga vuran Fenerbahçe'den teknik direktör Erol Bulut'un tek hedefi şampiyonluk.Sarı lacivertli ekibe imza attığı günden sonra sportif direktör Emre Belözoğlu ile birlikte yaptığı 18 transfer ile şampiyonluğun en büyük favorisi halindeler.Gökhan Gönül, Sosa, Caner Erkin gibi Süper Lig'in tecrübeli isimlerini kadrosuna katarken, Avrupa'da da kendini kanıtlamış Samatta, Perotti ve Pelkas gibi yıldız oyuncuları da kadrosuna kattı.

AYRILIKLAR YAŞANDI

Birçok ismi kadrosuna katan sarı lacivertli ekipte Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Frey, Zanka, Isla, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Garry Rodrigues gibi isimlerle de yollarını ayırdı.

SIRA DORUKHAN TOKÖZ'DE

Hedefteki ilk isim Dorukhan Toköz. Dorukhan sezon öncesinde de gündeme geldi ancak girişimler başarılı olmadı. Fenerbahçe, Ocak ayında bir kez daha harekete geçecek ve bu kez eli çok daha güçlü olacak.Çünkü Dorukhan Toköz'ün Siyah-Beyazlılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın kendisine önerdiği senelik 650 bin Euro'dan 2+1 yıllık kontratı kabul etmedi.Sarı-Lacivertliler, Dorukhan için Kara Kartal'dan çok daha cazip bir teklif hazırladı. Buna göre milli yıldıza senelik 1.2 milyon Euro önerileceği öğrenildi.