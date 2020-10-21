SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den büyük bomba! Dorukhan Toköz bedavaya transfer oluyor!

Fenerbahçe'den büyük bomba! Dorukhan Toköz bedavaya transfer oluyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.10.2020 16:36 | Son Güncelleme

Yeni sezona 18 transferle giriş yapan Fenerbahçe 5 haftada 3 galibiyet 2 beraberlikle 11 puan topladı. Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan sarı-lacivertliler yılın transferini ise ezeli rakibinden yapacak. Beşiktaş'tan Dorukhan ile ilgilenen Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu devreye girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den büyük bomba! Dorukhan Toköz bedavaya transfer oluyor!

Fenerbahçe bu sezon transferde dur durak bilmiyor. Kadrosunu 18 yeni isimle güçlendiren sarı-lacivertlilerde şimdiden ara transfer döneminin çalışmaları başladı.Süper Lig'de yaz transfer dönemine kadrosuna kattığı yıldızlarla damga vuran Fenerbahçe'den teknik direktör Erol Bulut'un tek hedefi şampiyonluk.Sarı lacivertli ekibe imza attığı günden sonra sportif direktör Emre Belözoğlu ile birlikte yaptığı 18 transfer ile şampiyonluğun en büyük favorisi halindeler.Gökhan Gönül, Sosa, Caner Erkin gibi Süper Lig'in tecrübeli isimlerini kadrosuna katarken, Avrupa'da da kendini kanıtlamış Samatta, Perotti ve Pelkas gibi yıldız oyuncuları da kadrosuna kattı.

AYRILIKLAR YAŞANDI

Birçok ismi kadrosuna katan sarı lacivertli ekipte Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Frey, Zanka, Isla, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Garry Rodrigues gibi isimlerle de yollarını ayırdı.

SIRA DORUKHAN TOKÖZ'DE

Hedefteki ilk isim Dorukhan Toköz. Dorukhan sezon öncesinde de gündeme geldi ancak girişimler başarılı olmadı. Fenerbahçe, Ocak ayında bir kez daha harekete geçecek ve bu kez eli çok daha güçlü olacak.Çünkü Dorukhan Toköz'ün Siyah-Beyazlılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın kendisine önerdiği senelik 650 bin Euro'dan 2+1 yıllık kontratı kabul etmedi.Sarı-Lacivertliler, Dorukhan için Kara Kartal'dan çok daha cazip bir teklif hazırladı. Buna göre milli yıldıza senelik 1.2 milyon Euro önerileceği öğrenildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Sözleşme süresinin 4 yıl olması bekleniyor. Üstelik 600 bin Euro da imza parası verileceği kaydedildi.Ali Koç, "Takımımızın yaş ortalamasını 26.7'ye düşürdük. Hedefimiz bunu 25'e indirmek" demişti. Takımdaki yerli oyuncu sayısını artırma hedefi de olan sarı- lacivertliler bu nedenle Dorukhan transferine büyük önem veriyor.Kanarya, sezon sonunda Dorukhan Toköz'ü bedelsiz kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Beşiktaş'ın kapısını çalacak.Siyah-Beyazlılar'a yapılacak teklif henüz netleşmedi ancak rakamın 1 milyon Euro'dan fazla olması beklenmiyor.

BEDAVAYA İMZA ATACAK

Eğer Beşiktaş bunu kabul etmezse, Sarı-Lacivertliler sezon sonunda yıldız futbolcuyu bedavaya kadrosuna katabilecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali
Altay'dan Uğurcan Çakır sözleriAltay'dan Uğurcan Çakır sözleri
Beşiktaş kritik sınavdaBeşiktaş kritik sınavda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
Mesut Özil Türkiye'de oynayabilir!
Mesut Özil Türkiye'de oynayabilir!
Lazio, Dormund'u 3'ledi
Lazio, Dormund'u 3'ledi
Dev maçın hakemi belli oldu
Dev maçın hakemi belli oldu
Merih Demiral, Lucescu'yu yendi!
Merih Demiral, Lucescu'yu yendi!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yılın transferi! Talisca geri dönüyor!
Yılın transferi! Talisca geri dönüyor!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Yılın bombası Cavani'den haber var!
Yılın bombası Cavani'den haber var!
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Okuyucu Yorumları 1 yorum
yA bende FB Li biri olarak..... bişey sandim....
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'den büyük bomba! Dorukhan Toköz bedavaya transfer oluyor!
Yılın transferi! Ezeli rakipten bedavaya geliyor!
Altay Bayındır'dan Uğurcan Çakır sözleri
Altay'dan Uğurcan Çakır sözleri
Dimitris Pelkas: Ozan bana çok güzel bir asist yaptı
Dimitris Pelkas gol anını anlattı
Fenerbahçe'de Diego Perotti takımla birlikte çalıştı
Fenerbahçe'ye Perotti müjdesi
Roberto Soldado koronavirüse yakalandı
F.Bahçeli eski yıldız koronavirüse yakalandı
Serdar Aziz ceza alacak mı?
Hakeme küfretmişti! F.Bahçeli yıldız ceza alacak mı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.