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Fenerbahçe’den Cengiz Ünder hamlesi

01.06.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, bonservisi Roma'da olan Milli yıldız Cengiz Ünder'i kiralamak için düğmeye bastı.

Fenerbahçe’den Cengiz Ünder hamlesi

Fenerbahçe yeni sezon öncesi büyük düşünüyor. Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder için atağa kalktı.

YENİ SEZONDA KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Leicester City, Roma'dan 3 milyon Euro'ya kiraladığı milli futbolcunun 23 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. İtalyan kulübü de 23 yaşındaki kanat oyuncusunu yeni sezonda kadrosunda düşünmüyor.

ALİ KOÇ DEVREYE GİRECEK

Başkan Ali Koç devreye girip milli yıldızı kiralık olarak Türkiye'ye getirmeyi planlıyor.

EMRE BELÖZOĞLU İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK

Emre Belözoğlu ise hem Cengiz'le hem de menajeriyle iletişim kurdu. Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder'i sarı-lacivertli formayı giymesi için ikna etmeye çalışacak.

LEICESTER'DA 3 GOL 3 ASİST

Geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla 19 resmi maça çıkan ve 941 dakika süre alan Cengiz Ünder, 2 gol atarken, 3 de asist yaptı.

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transfer Cengiz Ünder Fenerbahçe Futbol Kulübü
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