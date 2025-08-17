SPOR

Fenerbahçe’den Cenk Tosun açıklaması!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, ligde Göztepe deplasmanından beraberlikle ayrılmasının ardından Cenk Tosun ile alakalı paylaşımda bulundu.

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Fenerbahçe, Süper Lig’in 2’nci haftasında deplasmanda oynanan Göztepe karşılaşmasında sakatlanan Cenk Tosun’un kasık bölgesinin sağ tarafında kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Fenerbahçe’den Cenk Tosun açıklaması! 1

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Cenk Tosun'un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

