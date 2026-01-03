SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'den çifte bomba! Tüm dünya onları konuşacak: Tarih belli oldu bile

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendirmek için devre arası transfer dönemine hızlı girmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Atalanta’dan Ademola Lookman ve Atletico Madrid’den Alexander Sörloth için temaslara başlarken, tarih belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den çifte bomba! Tüm dünya onları konuşacak: Tarih belli oldu bile
Berker İşleyen
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, devre arası için ses getirecek transfer hamlelerine hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, iki yıldız isim için temaslarını hızlandırdı.

İLK BOMBA LOOKMAN

Fenerbahçe den çifte bomba! Tüm dünya onları konuşacak: Tarih belli oldu bile 1

beIN SPORTS’un haberine göre Fenerbahçe’de futbol operasyonlarından sorumlu yönetici Ertan Torunoğlulları, Atalanta forması giyen Ademola Lookman transferi için İtalya’ya gitti. Torunoğlulları’nın, İtalyan kulübünün yetkilileriyle yüz yüze görüşerek şartları masaya yatıracağı öğrenildi.

SÜPER KUPA SONRASI SÖRLOTH

Fenerbahçe den çifte bomba! Tüm dünya onları konuşacak: Tarih belli oldu bile 2

Sarı-lacivertlilerin bir diğer önemli hedefi ise Atletico Madrid’de oynayan Alexander Sörloth. Fenerbahçe yönetiminin, Süper Kupa’da Samsunspor ile oynanacak yarı final karşılaşmasının ardından İspanyol kulübüyle resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş stadına mirasçı çıktı! 'Arazi bizim' iddiası: Mahkeme kabul ettiBeşiktaş stadına mirasçı çıktı! 'Arazi bizim' iddiası: Mahkeme kabul etti
Merih Demiral Ronaldo'yu üzdü! Öyle bir şey yaptı ki...Merih Demiral Ronaldo'yu üzdü! Öyle bir şey yaptı ki...
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.