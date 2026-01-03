Fenerbahçe'den çifte bomba! Tüm dünya onları konuşacak: Tarih belli oldu bile

Şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, devre arası için ses getirecek transfer hamlelerine hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, iki yıldız isim için temaslarını hızlandırdı.

İLK BOMBA LOOKMAN

beIN SPORTS’un haberine göre Fenerbahçe’de futbol operasyonlarından sorumlu yönetici Ertan Torunoğlulları, Atalanta forması giyen Ademola Lookman transferi için İtalya’ya gitti. Torunoğlulları’nın, İtalyan kulübünün yetkilileriyle yüz yüze görüşerek şartları masaya yatıracağı öğrenildi.

SÜPER KUPA SONRASI SÖRLOTH

Sarı-lacivertlilerin bir diğer önemli hedefi ise Atletico Madrid’de oynayan Alexander Sörloth. Fenerbahçe yönetiminin, Süper Kupa’da Samsunspor ile oynanacak yarı final karşılaşmasının ardından İspanyol kulübüyle resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.