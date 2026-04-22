Fenerbahçe'den derbi öncesi flaş çağrı! Hedefte o isim var

Trendyol Süper Lig'in kaderini belirleyecek olan dev Galatasaray derbisine sayılı günler kala, Fenerbahçe cephesinden tansiyonu yükseltecek çok kritik açıklamalar geldi. Sarı-lacivertli kulübün Yönetim Kurulu Üyesi İlker Alkun, dev maç öncesi hem tüm camiaya ve hakemlere seslendi hem de kulüp içindeki muhalefete çok sert sözlerle yüklendi.

DERBİ İÇİN ADİL HAKEM VE ŞEFFAF VAR ÇAĞRISI

Dev maç öncesi farklı düşünceleri bir kenara bırakıp kenetlenme çağrısı yapan İlker Alkun, saha içindeki hakem yönetimine dair net mesajlar verdi.

Derbiye girerken beklentilerinin sahada adil, dürüst ve tarafsız bir yönetim olduğunu vurgulayan Alkun, "VAR süreçlerinde şeffaf ve güven veren bir yaklaşım, oyunun her anında tecrübesiyle güven veren hakemler bekliyoruz. Bu maçın kazananı adaletle belirlenmeli." diyerek MHK ve TFF'ye üstü kapalı bir uyarıda bulundu.

ESKİ YÖNETİCİ HULUSİ BELGÜ'YE ÇOK SERT SÖZLER

İlker Alkun'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların en dikkat çeken kısmı ise kulübün eski yöneticilerinden Hulusi Belgü'ye verdiği çok sert cevap oldu. Belgü'nün özellikle mağlubiyetler sonrası sürekli manipülasyon yaparak olumsuz gündem yarattığını belirten Alkun, bu tutumu "sistematik bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Eski yöneticiye yönelik çok ağır ifadeler kullanan Alkun, "Sosyal medya üzerinden yönetim anlayışı inşa etmeye çalışan, öfkesini dahi yönetemeyen bir kişinin yönetebileceği şeyler ortadadır. Kimse bize Fenerbahçelilik dersi veremez." diyerek ateş püskürdü. Alkun, ligin bitimine 4 hafta kala camianın bu tarz söylemlere itibar etmemesi gerektiğini ve tek ihtiyacın kenetlenmek olduğunu belirterek sözlerini noktaladı.