Fenerbahçe'den Devler Ligi için Janssen hamlesi!

Andre Ayew transferiyle şova başlayan Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi.

Habertürk'ün haberine göre; Fernandao'nun satılması sonrası bu mevkide tek isim olarak Roberto Soldado kalırken Sarı-Lacivertliler, eski golcüsü Vincent Janssen'i tekrar kiralama konusunda girişimlerini hızlandırdı.

İngiliz ekibi Tottenham'la aradaki ufak pürüzleri halletmeyi amaçlayan sportif direktör Damien Comolli, Hollandalı golcüyü Benfica ile 7 ya da 8 Ağustos'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında kadroda yer almasını hedefliyor.

Adı Fenerbahçe ile transfer dedikodularına karışan 24 yaşındaki Hollandalı forveti, ABD kampı kadrosuna almayan ve İngiltere'de bırakan Pochettino, "Vincent'ın durumu gayet açık" diyerek, yıldız futbolcuyu gelecek sezon kadrosunda düşünmediğini söylemişti.





