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Fenerbahçe'den Dusan Tadic kararı! Sezon sonu...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
17.10.2024 10:47
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Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sırp yıldızla görüşmelere başlama kararı aldı. 35 yaşındaki Dušan Tadić’e 1+1 yıllık yeni bir sözleşme önerileceği bildirildi.

Fenerbahçe'den Dusan Tadic kararı! Sezon sonu...

Bu sezon Fenerbahçe'de takımın önde gelen isimlerinden Dusan Tadic ile olumlu bir gelişme yaşanıyor.

Jose Mourinho'nun gelişi sonrası sağ kanatta görev yapmaya başlayan Sırp yıldız, 13 maçta 5 gol ve 6 asistle tam 11 gole direkt katkı vermeyi başardı. Alınan bilgilere göre yönetim, müthiş profesyonelliği ve liderlik özellikleriyle de dikkatleri çeken Tadic'le masaya oturma kararı aldı.

SÖZLEŞME KARARI

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Geçen sezon başında Ajax'tan bedelsiz olarak transfer edilen 35 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatma kararı alan Sarı-Lacivertliler, yakında görüşmelere başlayacak. Tadić’e 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık bir sözleşme teklifi yapılacağı ve mevcut maaşının 4 milyon euro’nun biraz altında bir ücret önerileceği ifade edildi.

SICAK BAKIYOR

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Türkiye'de çok mutlu olan tecrübeli yıldızın çok büyük bir ihtimalle Fenerbahçe yönetimine olumlu yaklaşacağı ve imzaların atılcağı ifade edildi.

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dusan tadic fenerbahçe
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