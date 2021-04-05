SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den Edin Dzeko bombası

Fenerbahçe'den Edin Dzeko bombası

05.04.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sezona başlayan sarı lacivertlilerin hücum hattında Samatta, Papiss Cisse ve Thiam vardı. Ancak ne hocasından ne de golcülerinden beklediğini alamayan Fenerbahçe'de, takımın başına Emre Belözoğlu getirildi. Gelecek sezon kadrosuna mutlaka bir forvet katmayı düşünen Kanarya, Edin Dzeko'yu gündemine aldı.

Fenerbahçe'den Edin Dzeko bombası

Fenerbahçe sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.Yaptığı 18 transfer ile de bunu gösteren sarı lacivertlilerde özellikle gelen forvet oyuncuları eleştiri oklarından kurtulamadı.Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sezona başlayan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın gerisinde 30 haftada 54 gol atmayı başardı.Sezon başında takıma katılan Papiss Cisse, Mbwana Samatta ve Mame Thiam, bu 54 golün sadece 14'ünü atabildi.

EMRE BELÖZOĞLU LİSTEYİ BELİRLEDİ

Özellikle kanat ve orta saha oyuncularının skor katkısıyla şampiyonluk yarışına tutunabilen Fenerbahçe, gelecek sezon tartışılmayacak bir golcü almak istiyor.Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Emre Belözoğlu, listesini belirledi.Gelecek sezonda sarı lacivertlilerde hoca belirsizliği sürerken, ünlü teknik direktörlerle görüşürken yönetimin elini güçlendirecek transferler yapılacak.Bonservisli satış yapmaya da hazırlanan Fener, Altay Bayındır, Ozan Tufan veya Attila Szalai'den birini gönderip transfer bütçesi açacak.

EDIN DZEKO BOMBASI

İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Edin Dzeko, uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde.35 yaşındaki golcünün 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasıyla beraber kariyerinin son transferini Fenerbahçe'ye yapabilir.Sarı lacivertliler devre arasında Bosnalı golcüyle görüşmüş, ancak beklenen yüksek maaş ve imza parası sebebiyle el sıkışamamıştı.Yaz transfer döneminde yıldız isim ve kulübüyle yeniden masaya oturulacak ve bu yüksek ücretlerin düşürülmesi talep edilecek. Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'ye gelmeye de sıcak baktığı aktarıldı. Yıldız oyuncu Türkiye'deki ateşli taraftarlar nedeniyle kararını Fenerbahçe'den yana kullanacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi
Kanarya galibiyet için sahada Kanarya galibiyet için sahada
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Can kaybı 10’a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok

Can kaybı 10’a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok

'Kırmızı' kategori endişesi: Türkiye devre dışı kalabilir

'Kırmızı' kategori endişesi: Türkiye devre dışı kalabilir

F.Bahçeli isim evinde ölü bulundu

F.Bahçeli isim evinde ölü bulundu

Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı

Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı

F.Bahçe taraftarına kötü haber!

F.Bahçe taraftarına kötü haber!

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erman Toroğlu'nun sözleri gündem oldu!

Erman Toroğlu'nun sözleri gündem oldu!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Salih Uçan ile anlaşma resmen sağlandı!

Salih Uçan ile anlaşma resmen sağlandı!

Ozan Tufan'a sürpriz teklif! 32 milyon euro...

Ozan Tufan'a sürpriz teklif! 32 milyon euro...

Ünlü futbolcu kanlar içinde gözaltına alındı

Ünlü futbolcu kanlar içinde gözaltına alındı

Diğer Haberler

İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor maçında penaltı beklediği pozisyon!

Maça damga vuran pozisyon! Penaltı mı?

Fenerbahçe'den Edin Dzeko bombası

Emre Belözoğlu gelecek sezon gol makinesi getirecek!

Sinan Gümüş 13 maç sonra 11'de

Sinan Gümüş 13 maç sonra 11'de

Emre Belözoğlu'ndan ilk açıklama geldi

Emre Belözoğlu'ndan ilk açıklama geldi

Fenerbahçe Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kanarya galibiyet için sahada

Kanarya galibiyet için sahada

Fenerbahçe'de kiralık oyuncular geri dönüyor

F.Bahçe taraftarına kötü haber!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.