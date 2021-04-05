Fenerbahçe'den Edin Dzeko bombası

Fenerbahçe sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.Yaptığı 18 transfer ile de bunu gösteren sarı lacivertlilerde özellikle gelen forvet oyuncuları eleştiri oklarından kurtulamadı.Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sezona başlayan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın gerisinde 30 haftada 54 gol atmayı başardı.Sezon başında takıma katılan Papiss Cisse, Mbwana Samatta ve Mame Thiam, bu 54 golün sadece 14'ünü atabildi.

EMRE BELÖZOĞLU LİSTEYİ BELİRLEDİ

Özellikle kanat ve orta saha oyuncularının skor katkısıyla şampiyonluk yarışına tutunabilen Fenerbahçe, gelecek sezon tartışılmayacak bir golcü almak istiyor.Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Emre Belözoğlu, listesini belirledi.Gelecek sezonda sarı lacivertlilerde hoca belirsizliği sürerken, ünlü teknik direktörlerle görüşürken yönetimin elini güçlendirecek transferler yapılacak.Bonservisli satış yapmaya da hazırlanan Fener, Altay Bayındır, Ozan Tufan veya Attila Szalai'den birini gönderip transfer bütçesi açacak.

EDIN DZEKO BOMBASI

İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Edin Dzeko, uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde.35 yaşındaki golcünün 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasıyla beraber kariyerinin son transferini Fenerbahçe'ye yapabilir.Sarı lacivertliler devre arasında Bosnalı golcüyle görüşmüş, ancak beklenen yüksek maaş ve imza parası sebebiyle el sıkışamamıştı.Yaz transfer döneminde yıldız isim ve kulübüyle yeniden masaya oturulacak ve bu yüksek ücretlerin düşürülmesi talep edilecek. Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'ye gelmeye de sıcak baktığı aktarıldı. Yıldız oyuncu Türkiye'deki ateşli taraftarlar nedeniyle kararını Fenerbahçe'den yana kullanacak.



