Fenerbahçe'den Edin Visca bombası!

Bu sezon yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldız ismi Edin Visca'da da uzun süre ısrarcı olmuştu.Boşnak futbolcunun transferi konusunda takımıyla birçok kez temasa geçen sarı-lacivertliler, bonservis bedelinde anlaşma sağlayamamıştı.
Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'de oynadığı dönemden de takım arkadaşı olan Edin Visca'dan vazgeçmediği öğrenildi. Belözoğlu'nun ocak ayındaki ara transfer döneminde 30 yaşındaki futbolcu için bir kez daha harekete geçeceği belirtildi.
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan Edin Visca'ya karşılık para artı kiralık olarak bu kulübe verdikleri Deniz Türüç'ü önereceği iddia edildi.Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sezonda da gollerine ve asistlerine devam eden tecrübeli kanat için tüm şartları zorlayacak olan sarı-lacivertlilerin Başakşehir'e daha yüksek bir para teklif edeceği kaydedildi.Kanarya'nın sezon başında yıldız futbolcunun bonservis bedeline 4 milyon euro önerdiği ancak Başakşehir'in kabul etmediği ileri sürülmüştü.
Başakşehir formasıyla 2015-16'dan bu yana 40 maçın altına düşmeyen Visca, takımın şampiyonluğuna da büyük katkı sağlamıştı.
Visca, 10. sezonuna girdiği Başakşehir ile 358 resmi maça çıktı. Boşnak oyuncu, bu karşılaşmalarda 104 gol attı, 100 de asist yaptı.
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