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Fenerbahçe'den Edin Visca bombası!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.01.2021 17:49 | Son Güncelleme

Devre arası transfer döneminde kadrosuna özellikle bir stoper ve bir kanat oyuncusu katmak isteyen Fenerbahçe, girişimlere başladı. Sarı lacivertliler Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca'yı şampiyonluğun kilidi olarak görüyor. İşte Fenerbahçe'nin Visca hamlesi...

Fenerbahçe'den Edin Visca bombası!

2 hafta üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna yapacağı bir kaç takviyeyle ipi göğüslemek istiyor.Perotti'nin sakatlık problemi çekmesiyle kanat rotasyonunda bir türlü beklenen istikrarın sağlanamaması Fenerbahçe'de Visca ismini alevlendirdi.

SEZON SONU İÇİN SÖZ KESİLMİŞTİ

Fenerbahçe 30 yaşındaki oyuncu ile sezon sonunda el sıkışmak üzere anlaşmıştı ancak Başakşehir'in şampiyonluk yarışından bu kadar uzak kalması ve kötü bir performans sergilemesi Visca transferini öne aldı.Futbolculuk kariyerinde Başakşehir forması da giyen Emre Belözoğlu'nun, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile iyi ilişkileri bulunuyor. Bu ilişkiler Fenerbahçe'nin, Visca transferini yapma umutlarını arttıyor.

VISCA GÜMÜŞDAĞ İLE GÖRÜŞECEK

10 yıldır Başakşehir forması giyen ve kulübe verdiği şampiyonluk sözünü de tutan Edin Visca, artık başka maceralara yelken açmak istiyor. Bosna Hersekli oyuncu Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşecek ve Fenerbahçe transferi için izin isteyecek.

TAKASTA DENİZ TÜRÜÇ

Fenerbahçe'ye transfer olan ve beklenenlerin altında kalan Deniz Türüç, ardından Başakşehir'e kiralanmıştı. Burada iyi bir performans sergileyen milli futbolcu, Fenerbahçe'nin Visca transferindeki en önemli etkenlerden.Başakşehir'in ve Teknik Direktör Okan Buruk'un da performansından memnun olduğu Deniz Türüç'ü, Fenerbahçe takasta kullanacak. Stoper transferinin yapılmasının ardından kalan tüm bütçe Visca-Deniz takasına eklenecek.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Juan Jesus - ( Visca-Bakesetas) ikilisinden birini alabilirsek sampiyon oluruz.
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