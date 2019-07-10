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Fenerbahçe'den Emre açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.07.2019 16:19 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Emre Belözoğlu'nun kaptanlık yapmak üzere takıma yeniden dahil edildiğini bildirdi.

Fenerbahçe'den Emre açıklaması

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon planlaması doğrultusunda futbol takımının geleceğine dair etkili hamlelerde bulunulduğu belirtilerek, "Fenerbahçe Spor Kulübü, ilk adımı kulüp dinamiklerini ve değerlerini çok iyi tanıyan ve başarılarla dolu bir kariyeri olan, saha dışındaki duruşuyla da iyi bir Fenerbahçeli olan Emre Belözoğlu'nu kaptanlık yapmak üzere takıma yeniden dahil etti. Fenerbahçe'nin hayatında ve kariyerinde önemli bir yeri olduğunu ve futbolu Fenerbahçe’de bırakmak istediğini pek çok kez tekrarlayan Emre Belözoğlu da böylece yuvasına geri dönmüş oldu." ifadeleri kullanıldı.

'EMRE, ERSUN YANAL'IN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLACAK'

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye dönüşünün arkasında birçok etkiyi barındırdığı aktarılarak, şöyle denildi:

"Türk futbolunun en önemli değerlerinden biri olarak kabul edilen Emre Belözoğlu’nun yuvaya geri dönmesi, takım ruhunun canlanması ve yeni kuşak oyunculara aktarılması konusunda oldukça önem taşıyor. Güçlü, kararlı, özverili bir duruşa sahip olan Emre Belözoğlu; değerli bireysel özellikleriyle birlikte daha önce Fenerbahçe'de elde ettiği paha biçilemez tecrübelerini de takımdaki genç futbolculara aktararak, sezon boyunca onlara her konuda yol gösterecek ve kulüp büyüklüğünü saha içinde hatırlatacak bir misyona sahip olacak. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da hem takım ruhunun oluşması ve geliştirilmesi hem de Emre'nin ortaya koyacağı futbol performansı anlamında Emre Belözoğlu'na güveni tam. Emre Belözoğlu bu anlamda teknik direktör Ersun Yanal'ın da en büyük destekçisi olacak."

'İTİCİ GÜÇ KONUMUNDA OLACAK'

Tecrübeli futbolcunun, yeni sezonda takımın en tecrübeli isimlerinden biri olacağı vurgulanarak, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Fenerbahçe camiası içinde çok ayrı bir yeri olan Belözoğlu, geçen zamana rağmen Fenerbahçe taraftarıyla arasında hiç kopmayan bir bağa ve güvene sahip. Takımın, saha içindeki en tecrübeli isimleri arasında yer alacak olan, camianın eşsiz bir destek ve heyecanla karşıladığı Emre Belözoğlu; geçmiş şampiyonluklarda olduğu gibi takım halinde gösterdikleri eşsiz performansın bu sezon yeniden yakalanabilmesi adına 'itici güç' konumunda olacak."

EMRE BELÖZOĞLU, FENERBAHÇE'DE İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Fenerbahçe, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen antrenman, salonda gerçekleştirilen kuvvet, denge ve sakatlık önleyici çalışmalarla sona erdi. Öte yandan
Emre Belözoğlu da sabah antrenmanında yer aldı.

U19 Takımı da çalışmasını koordineli olarak gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek. (AA/İHA)

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