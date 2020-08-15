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Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na teşekkür mesajı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.08.2020 15:43 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, 39 yaşında aktif futbolculuk kariyerine nokta koyduğunu açıklayan Emre Belözoğlu için teşekkür mesajı yayımladı. Mesajda, "Her sonun bir başlangıç olduğunu bilerek; Fenerbahçe’ye bundan sonra katacağı başarılar ve güneşli günlerde kaldıracağımız kupalarda buluşmayı diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na teşekkür mesajı

Fenerbahçe Kulübü, jübilesini yapan Emre Belözoğlu için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, bugün futbola veda eden Emre Belözoğlu için yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Bazı isimler vardır, sadece formaya değil armaya yazılır, kulüplerin tarihine kazınır, sonsuza dek unutulmazlar...

Kaptanımız Emre Belözoğlu, bugün itibariyle futbolu bıraktığını açıklamış;

Kariyeri, başarıları, duruşu ve yaptıklarıyla işte bu unutulmazlar arasına adını yazdırmış,

Zekı Rıza Sporel, Lefter Küçükandonyanis, Can Bartu gibi şanlı çubuklumuzun değerlerinden biri olarak aktif futbol hayatını noktalamıştır.

Her Fenerbahçeli için bir futbolcudan çok daha fazlasını ifade eden Büyük Kaptanımıza, çubuklu formayla bizlere yaşattığı her anı ve gurur için sonsuz teşekkür ediyoruz.

Ve her sonun bir başlangıç olduğunu bilerek; Fenerbahçe’ye bundan sonra katacağı başarılar ve güneşli günlerde kaldıracağımız kupalarda buluşmayı diliyoruz!

Büyük Kaptan Emre Belözoğlu,

Sana Her Şey İçin Teşekkür Ediyor;

Sonsuz Başarılar Diliyoruz!"

(DHA)

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