SPOR

Fenerbahçe'den Enes Ünal'a kiralama teklifi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.07.2018 08:08 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Villarreal'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal için kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den Enes Ünal'a kiralama teklifi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin dirsek temasını sürdürdüğü forvet Enes Ünal ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Milli oyuncu son olarak Villareal'in 1-1 berabere tamamladığı olaylı Marsilya maçının kadrosuna alınmadı.

İspanyol ekibin hocasının, Enes'i Montpellier ve 28 Temmuz'daki Sheffield Wednesday hazırlık maçlarının kadrosuna almayı düşünmediği iddiaları ise Comolli'nin heyecanını daha da artırdı.

F.Bahçe, bu maçlarda iddialar gerçek olur Enes oynamazsa İspanyol ekibiyle temas kurarak, oyuncuyu bir yıllığına kiralamak için teklif yapacak. (SABAH)

PARTNERUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadınUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadın
Phillip Cocu'dan Benfica yorumu: Kurada en zor takımlardan birini çektikPhillip Cocu'dan Benfica yorumu: Kurada en zor takımlardan birini çektik
Benfica eşleşmesi sonrası Ali Koç'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladıBenfica eşleşmesi sonrası Ali Koç'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe enes ünal villarreal

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Benfica eşleşmesi sonrası Ali Koç'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Benfica eşleşmesi sonrası Ali Koç'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida Avrupa'nın devlerini peşine taktı

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida Avrupa'nın devlerini peşine taktı

Barcelona'dan Süper Lig'e geldi!

Barcelona'dan Süper Lig'e geldi!

Beşiktaş'ın yeni transferi Julia Kiran güzelliği ile büyüledi!

Beşiktaş'ın yeni transferi Julia Kiran güzelliği ile büyüledi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Benfica, Ayew-Fenerbahçe transferini açıkladı

Benfica, Ayew-Fenerbahçe transferini açıkladı

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun tercihi A Milli Futbol Takımı olacak

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun tercihi A Milli Futbol Takımı olacak

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Fenerbahçe'den Enes Ünal'a kiralama teklifi

Fenerbahçe'den Enes Ünal'a kiralama teklifi

Phillip Cocu'dan Benfica yorumu: Kurada en zor takımlardan birini çektik

Phillip Cocu'dan Benfica yorumu: Kurada en zor takımlardan birini çektik

Benfica eşleşmesi sonrası Ali Koç'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Benfica eşleşmesi sonrası Ali Koç'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.