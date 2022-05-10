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Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük-Konyaspor maçıyla ilgili açıklama! ''Ceza yargılaması yapılacaktır''

10.05.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük-Konyaspor maçında yayıncı kuruluş tarafından yayınlanan küfürlü ses efekti olayına ilişkin yapılan suç duyurusu sonucunda; savcılık makamınca yayıncı kuruluş yetkilisi kişinin suçlu olduğu kanaatine varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük-Konyaspor maçıyla ilgili açıklama! ''Ceza yargılaması yapılacaktır''

Fenerbahçe Kulübü, Fatih Karagümrük-Konyaspor maçıyla ilgili açıklamada bulundu. Geçtiğimiz yıl yaşanan ''küfür'' hadisesiyle ilgili kararın sonuca vardığını açıklayan sarı-lacivertli kulüp, ileride yaşanacak süreçler hakkında da bilgi verdi.

FATİH KARAGÜMRÜK – İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MAÇINDA...

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"Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de oynanan Fatih Karagümrük – İttifak Holding Konyaspor maçında yayıncı kuruluş tarafından kulübümüz aleyhinde yayınlanan “küfürlü ses efekti” skandalına ilişkin Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğimiz (HUFEDER) tarafından yapılan suç duyurusu sonucunda savcılık makamınca yayıncı kuruluş yetkilisi kişinin suçlu olduğu kanaatine varılmıştır.

Yayıncı kuruluş yetkilisi hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasanın 14. Maddesi kapsamında işlem yapılarak, adli para cezası yerine geçecek şekilde “Ön Ödeme Bildirimi” gönderilmiştir."

PARA ÖDENMEZSE...

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"Şahsın ön ödeme yapmaması halinde hakkında ceza yargılaması yapılacaktır. Öte yandan, işbu karar doğrultusunda HUFEDER tarafından yayıncı kuruluş hakkında RTÜK’e de şikayette bulunulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Fatih Karagümrük Konyaspor
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