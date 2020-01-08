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  4. Fenerbahçe'den flaş açıklama: Harcama limiti manipüle ediliyor!

Fenerbahçe'den flaş açıklama: Harcama limiti manipüle ediliyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.01.2020 18:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, internet sitesinden bir açıklama yayınladı ve harcama limitleriyle ilgili bazı bilgilerin dışarı sızdırıldığını açıkladı. Sarı Lacivertliler, bu yöndeki davranışları ise 'manidar' olarak nitelendirdi.

Fenerbahçe'den flaş açıklama: Harcama limiti manipüle ediliyor!

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden takım harcama limiti konusunda yönetilen sorulara karşılık bir açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama;

"Bugün yöneticilerimize ve Kurumsal İletişim Departmanımıza medya mensupları tarafından takım harcama limitleri konusunda yönetilen sorulara karşılık bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Öncelikle; süreci manipüle etme amacı taşıdığını düşündüğümüz harcama limitleri ile ilgili bazı bilgilerin dışarıya özellikle bu dönemde sızdırılmasını son derece manidar karşıladığımızı belirtmek isteriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak takım harcama limitlerinin açıklandığı 20 Aralık 2019 tarihinden bugüne kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmelerimiz devam etmektedir.

Bununla birlikte Kulübümüz Bankalar Birligi anlaşması dışında finans kuruluşları ile yeni anlaşmalar için bireysel olarak çalışmalarını yürütmektedir.

Bu çalışmalar kapsamında da diğer kulüplerin de yaptığı gibi attığımız tüm finansal adımları, takım harcama limitlerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla TFF ve ilgili kurumları ile paylaşmakta ve görüşmelerimizi devam ettirmekteyiz.

Spor camiası olarak daha evvel bir örneğini yaşadığımız üzere 'TFF'nin kamuoyu baskısı altına alınması ve sürecin manipülasyonlarla zarar görmesi' amacı taşıyan bu gündeme itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz."

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