Fenerbahçe'den forvete Divock Origi bombası

Vedat Muriqi’nin Lazio’ya transferinin ardından klas bir golcüyü takıma kazandırmak isteyen Fenerbahçe için bir iddia da İngiltere’den geldi.

İngiliz basını sarı lacivertli takımın Divock Origi için Liverpool’a kiralama teklifinde bulunduğunu yazdı. Liverpool yerel basınından anfiedlwatch.co.uk'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi Belçikalı golcü için görüşmelerde bulundu ve bu toplatında masaya satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini koydu.

SATIN ALMA OPSİYONU 15 MİLYON EURO

Liverpool ise sözleşmeye 15 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu koyulmasını istedi. Ekspress.co.uk da Liverpool’un transfer rotasıyla ilgili yaptığı haberde Origi’nin ayrılabileceğini vurguladı.

(AKŞAM)

