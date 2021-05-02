Fenerbahçe'den Francis Amuzu'ya 8 milyon Euro

Anderlecht'in gelecek vaadeden ismi Francis Amuzu için Fenerbahçe'nin yüklü bir miktar bonservisi gözden çıkardığı yazıldı.

İtalyan basını, aralarında Roma ve Inter'in de olduğu Amuzu'nun talipliler listesinin başında Fenerbahçe'nin de olduğunu iddia etti. Çıkan haberlere göre Fenerbahçe'nin 8-10 milyon Euro arasında bir bonservis teklifini Anderlecht kulübüne ilettiği belirtiliyor.

21 yaşındaki Gana asıllı sağ ayaklı Belçikalı kanat oyuncusu Amuzu'ya talip olan diğer takımlar arasında Almanya'dan Bayer Leverkusen ve Mainz'in de olduğu konuşuluyor.

Bu sezon istikrarlı oyunuyla dikkat çeken Amuzu, çıktığı toplam 29 lig maçında 2 gol 3 asist üretti. Oyuncu ayrıca Belçika Genç Milli Takımları'nda da oynadı.

(SPORX)



