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Fenerbahçe'den Frey'in sakatlığıyla ilgili açıklama!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.12.2018 15:17 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, dün akşam Türkiye Kupası'nda oynanan Giresunspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Micheal Frey'in sol ayak bileğindeki iki bağda yırtık, bir tendonda zorlanma ve ayak bileğinde ödem tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den Frey'in sakatlığıyla ilgili açıklama!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün akşam sahasında Giresunspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Frey'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımı oyuncumuz Michael Frey dün oynadığımız Giresunspor maçının ilk yarısında aldığı darbe sonucu ayak bileği burkulmuş ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştır. Kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu ve sponsorumuz Liv Hospital doktorları tarafından yapılan muayene ve tektikler sonucunda sol ayak bileğinde iki bağın yırtık olduğu, bir tendonda zorlanma ve ayak bileğinde ödem saptanmış ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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Michael Frey Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
geçmiş olsun.ama inş bu sakatlık fenerbahçeye yararlı bişekilde döner çünkü frey fenerbahçenin futbolcusu ddeğil
yetenek yoksunları sizi getirip onatana size para verene yazıklar olsun siz topcu diye oynatana siz kenarda top toplarsınız
Aman Allah’ım! Çok büyük kayıp!
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