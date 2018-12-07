Fenerbahçe'den Frey'in sakatlığıyla ilgili açıklama!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün akşam sahasında Giresunspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Frey'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımı oyuncumuz Michael Frey dün oynadığımız Giresunspor maçının ilk yarısında aldığı darbe sonucu ayak bileği burkulmuş ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştır. Kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu ve sponsorumuz Liv Hospital doktorları tarafından yapılan muayene ve tektikler sonucunda sol ayak bileğinde iki bağın yırtık olduğu, bir tendonda zorlanma ve ayak bileğinde ödem saptanmış ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."



