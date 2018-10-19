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Fenerbahçe'den 'futbolda şike kumpası davası' açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.10.2018 14:16 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 25'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davayla ilgili Fenerbahçe Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, "Fenerbahçe’nin haksız yere uğradığı mağduriyetin giderilmesi açısından çok çok önemli bir dava" dedi.

Fenerbahçe'den 'futbolda şike kumpası davası' açıklaması

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde yapılan 7. duruşma haftasının son gününde Pekin, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin hakkını sonuna kadar savunacaklarını söyleyen Fethi Pekin, şunları kaydetti:

"Yine Çağlayan'dayız. Önceki 4 gün duruşmalar Silivri’de devam etmişti. Kırmızı çizgimiz olduğunu sadece ben ifade etmiyorum. Başta Başkanımız Sayın Ali Koç, tüm yönetimimiz, camiamız, bu dava sırasında savunmalarımızı ellerinden geldiğince en üst seviyede yapan avukatlarımız da aynı görüşte. Fenerbahçe'nin haksız yere uğradığı mağduriyetin giderilmesi açısından çok çok önemli bir dava. Bir önceki duruşma haftasının son günü de ifade ettiğim gibi bu dava kadar önemli, belki daha da önemli Yargıtay'da onanmasını beklediğimiz bir karar var. O kararın bir an evvel çıkmasını istiyoruz, talep ediyoruz. Daha fazla uzamadan sonuca varılmasını istiyoruz."

Yargıtay'dan çıkacak kararın da çok önemli olduğunu vurgulayan Pekin, "Oradaki sonuç çok önemli. Bu davayı da kısmen de olsa etkileyebileceğini düşünüyorum. Elimizi kuvvetlendirecektir. Yargıtay'dan 2,5 yılı aşkındır kararı bekliyoruz. Kararın artık verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Son safhasına gelmiş vaziyettedir. Beklentimiz kararın bir an evvel çıkmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Pekin, "Fenerbahçe, sütten çıkmış ak kaşık gibidir. Bu neticede bir süreçtir. Her iki davanın sonucunda da bu, kanunlar önünde de, mahkemeler önünde de, yargısal olarak da aklanma sonucuyla bitecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Kulüp avukatı Naim Karakaya da kısa zamanda Yargıtay'ın beraat kararlarını onamasını beklediğini vurgulayarak, "Sonuçta, geciken adalet adalet değildir. Ne kadar gecikirse bu anlamda adaletsizlik hüküm sürer. Aynı cümleleri bu dosya için de söylemek istiyoruz. Bu dosyaya da Şubat 2017'de başladık ve bu hafta başından beri devam eden bir yargılama var. Bu yargılama aslında, bu konuda açılmış davaların en gerisinde kalmıştır. 107 sanığın henüz sorgusu yapılamamıştır. Lütfen bu dava bir an önce hızlandırılsın. Daha kısa aralıklarla daha uzun duruşmalar yapılsın. Bu dava bir an önce bitsin." şeklinde görüş belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Fetullahçı Terör Örgütü Fethi Pekin Spor Toto Süper Lig

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